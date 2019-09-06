Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем ушла в отставку

Глава министерства иностранных дел (МИД) Швеции Маргот Вальстрем объявила об уходе из правительства. «Для меня настал период проводить больше времени с мужем, детьми и внуками. Я уже проинформировала премьер-министра о своем желании оставить правительство и пост главы МИД»,— прокомментировала свое решение в Twitter госпожа Вальстрем.

Маргот Вальстрем возглавила внешнеполитического ведомство в 2014 году. Ранее госпожа Вальстрем входила в Европейскую комиссию по окружающей среде, была спецпредставителем генсека ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов. В 2006 году была признана самой популярной женщиной Швеции.

Интервью Маргот Вальстрем “Ъ” об итогах ее визита в Москву в 2017 году читайте в материале “Ъ” «"Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое"».