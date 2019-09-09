Клип Тимати и Гуфа «Москва» побил рекорд по дизлайкам на YouTube в России

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» собрал рекордное количество дизлайков в российском сегменте YouTube. На 17:30 мск отметку «не понравилось» поставили более 1 млн человек, «понравилось» — 61 тыс. человек. Всего запись посмотрели более 3,1 млн человек. Премьера ролика состоялась 7 сентября — в День города.

Некоторые пользователи в комментариях обратили внимание на строчку «В пятом поколении коренной москвич // Не хожу на митинги и не втираю дичь». В песне также упоминается мэр Москвы Сергей Собянин: «Пешком с Арбата и до площади Гагарина, // Там хлопну бургер за здоровье Собянина». В связи с этим артистов обвинили в продажности и призвали ставить как можно больше дизлайков.

«Мне не стыдно, мне не заплатили, и я не спасаю бизнес. Я придерживаюсь своей позиции и не "переобуваюсь" на потребу толпы. <…> По митингам: а ты сам-то знаешь, что половина людей, которые туда ходят, получают деньги?) Что у них кураторы есть, организаторы, которые все на зарплатах?» — написал Тимати в комментариях в Instagram.

Гуф также отрицает, что ролик был заказным. «Никакого госзаказа, никаких денег тут нет. Тупо дрон и желание поздравить свой город»,— сказал он в сториз своим подписчикам в Instagram.

Предыдущий рекорд по количеству дизлайков принадлежал клипу рэпера Face «Я роняю Запад», который к настоящему моменту набрал 674 тыс. отрицательных отзывов.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. В новом созыве Мосгордумы самовыдвиженцы от мэрии и «Единой России» получили 26 мандатов из 45. КПРФ получила 13 мандатов, еще по 3 мандата у «Справедливой России» и «Яблока». В Мосгордуме прежнего созыва «Единая Россия» вместе с поддержанной ей группой «Моя Москва» контролировали 38 мандатов из 45, оппозиции принадлежало 7.

Подробнее об итогах выборов в столичную думу — в публикации “Ъ” «Мосгордума густо покраснела».