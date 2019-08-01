Культурный нарыв

Сегодня состоится последний этап отбора на пост министра культуры Самарской области. Всего сформирован список из 17 кандидатов, в который входит и врио министра культуры Сергей Филиппов. Он подал документы лишь после продления конкурса. Эксперты не видят смысла в переназначении господина Филиппова на этот пост и считают, что «нужен человек, который не будет, как предыдущие министры, вписываться в вертикаль власти и будет самостоятельной величиной».

Сегодня, 1 августа состоится индивидуальное собеседование конкурсной комиссии с кандидатами на пост министра культуры Самарской области. Всего на этот этап прошли 17 человек. Ориентировочная дата подведения итогов конкурса 5 августа.

Министра культуры должны были выбрать еще в июне. Так, в мае из 35 заявок конкурсная комиссия отобрала 11 кандидатов, прошедших на следующий этап конкурса. Среди них проректор по художественно-творческой деятельности и воспитательной работе СГИК (бывш. СГАКИ) Дмитрий Дятлов, бывший начальник департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Лариса Зауэрвайн, замдиректора колледжа искусств имени Носцовой (Сызрань) Ирина Архипова. Инициалы еще одного кандидата — Сергея Кисса — совпадают с именем дирижера Тамбовского симфонического оркестра.

• Отбор кандидатов на пост проводился в три этапа. Первый (заочный) этап отбора проходил с 27 мая по 1 июля. Кандидаты регистрировались на портале «Кадросфера» и проходили тестирование, а также загружали на портал видеопрезентацию о цели участия в конкурсе и предложения по развитию культуры в Самарской ­области.

• Второй этап конкурса проходил со 2 по 7 июля: в этот период конкурсанты представляли в департамент кадровой политики и государственного управления администрации губернатора предложения по реализации государственной политики в сфере культуры и туризма в регионе. Третий, очный этап конкурса состоит из приема документов (с 8 по 17 июля) и индивидуального собеседования с членами конкурсной комиссии (1 августа).

Свое участие в конкурсе на пост министра подтвердила директор МБУ ДО школа искусств им. М.А.Балакирева (Тольятти) Ольга Нуждина, методист ведущей категории отдела традиционной культуры, исследований и информации Агентства социокультурных технологий Галина Маслова, а также заместитель руководителя регионального исполкома реготделения «Единой России», исполнительный директор российского военно-исторического общества Инна Жичкина. Еще одним кандидатом на пост министра является арт-директор АНО «Культура жизни» Дмитрий Вырыпаев. На следующий этап конкурса прошел и директор Центра общественного самоуправления «Чистый город» Виктор Русин, который не раз выдвигал свою кандидатуру на должность главы муниципалитетов региона, губернатора, а также баллотировался в депутаты разных уровней.

Однако 27 мая конкурс было решено продлить. Члены конкурсной комиссии тогда отметили, что времени для подачи заявок было недостаточно и необходимо дать возможность большему числу кандидатов подготовить концепции по развитию сферы культуры и туризма области. В частности, конкурсная комиссия отметила, что «интересные проекты были, а очень интересных не было».

Кандидаты, которые на тот момент уже прошли отбор, отмечали в беседе с „Ъ“, что продление конкурса не справедливо по отношению к участникам, которые подали заявки в обозначенные ранее сроки.

После продления конкурса к числу кандидатов добавилось еще шесть человек, в том числе врио министра культуры Сергей Филиппов. Господин Филиппов не был готов прокомментировать „Ъ“ свое решение, поскольку был в отпуске.

В числе кандидатов также значатся Екатерина Степанова, Ирина Мясникова, инициалы которой совпадают с инициалами бывшего директора МБУК «Центр культуры и досуга Юбилейный» (до 2008 года) и экс-председателя собрания представителей городского поселения Смышляевка Волжского района (до 2015 ­года).

Доктор философских наук, проректор по научной работе и международным связям Самарского государственного института культуры Светлана Соловьева отказалась комментировать „Ъ“ тему своего участия в конкурсе по телефону.

Инициалы кандидата Ии Немировской совпадают с именем профессора Самарского государственного социально-педагогического университета, а Владислава Радькова — с инициалами заместителя директора по маркетингу и развитию Тольяттинской филармонии. Дозвониться до них не удалось.

Эксперты считают, что в должности министра культуры необходим человек, независимый от вертикали власти.

«От Сергея Филиппова мало что зависит. Как вертикаль власти решит, так и будет. Он просто представитель вертикали власти. Дмитрия Дятлова я знаю как музыковеда и педагога. Только положительно могу о нем говорить. Он очень интеллигентный, порядочный человек, специалист в своей области. Но потянет ли он пост министра культуры? Мне кажется, ему надо оставаться на своих местах. Нужны другие человеческие, профессиональные, деловые качества. Нужен человек, который не будет, как предыдущие министры, вписываться в вертикаль власти и будет самостоятельной величиной. Такой на посту министра была Светлана Петровна Хумарьян»,— считает киновед, руководитель киноклуба «Ракурс» Михаил Куперберг.

По мнению господина Куперберга, нужно «выводить Самару из очень провинциального состояния культуры на уровень регионов со схожим количеством населения: «Там (Пермь, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург) культура занимает серьезные позиции, которые можно сравнивать с центрами — с Москвой и Санкт-Петербургом. Надо способствовать появлению в Самаре местных кадров или приглашать людей, которые могут это делать с точки зрения театра, кино. Классическое и современное искусство у нас более или менее развиты. А театр, кино, библиотечная сфера требуют более серьезных перспективных персонажей».

Киновед и культуролог Валерий Бондаренко вовсе не видит смысла в таком ведомстве, как министерство культуры, поскольку в регионе не проводится культурная политика. «У меня убеждение, что министерство культуры — лишняя организация. По сути это бухгалтерия. Речь идет о распределении каких-то бюджетных средств. Конечно, никакой культурной политики я не вижу. Я вижу, что Самару мимо традиционно объезжают лучшие театральные коллективы. Я считаю, что министерство культуры нужно закрыть по всей стране, потому что приоритеты, ценности культуры для нашей страны перестали быть осязаемыми. Какую идею мы потерям в этом случае? Идею карнавальных шествий по улице Куйбышева? В чем культурная политика? В количестве бездарных стен, стелл, памятников. Если сохранять министерство, то надо устраивать экзамен между соискателями»,— полагает Валерий ­Бондаренко.

Ани Айвазян