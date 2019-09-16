Первый раз в пятый класс

Маша Трауб

Как избежать паники при переходе во «взрослую» школу

Если родители младенца отмечают каждый месяц со дня рождения ребенка и лишь после года приходят в себя от радости, то родители пятиклассников так же бурно отмечают каждую неделю «взрослой жизни». Поздравляют друг друга и детей, отчитываются: «Молодечки, выдержали!»

Раньше переходу в старшую школу не придавалось особого значения. И смена классного руководителя не становилась предметом бурного обсуждения у родителей. Но нового во «взрослой жизни» не так уж много, неизменного — больше.

В школу пришел новый математик. «Он как Вася. Говорит так же, объясняет так же, даже ходит так же»,— хмыкнула равнодушно Сима. Вася — ее старший брат, уже студент. Сима вообще всех юношей, даже тех, кто с бородой, считает детьми, причем неразумными. Вот ее старший брат — студент второго курса, а постель так и не умеет заправлять. И ручками швыряется со злости, если что-то не получается, будто он в детском садике еще. Зато Симина лучшая подружка Аня влюбилась в математика с первого взгляда. Еще в прошлом году она страдала из-за математики и, красиво заламывая руки, как ее учили в театральном кружке — а Анечка у нас актриса по призванию,— кричала: «Ну не мое это! Не мое!» Из-за молодого математика Аня решила подтянуть знания. Сима смотрит на подругу с недоумением. Да математик даже не заметил, что у него пуговица на рубашке оторвана. Прям как ребенок.

История повторяется. Я прекрасно помню, как в школе появилась новая физичка, которая досталась классу моего сына. Физичка была настолько прекрасна, что даже я цепенела,— блондинка с роскошной фигурой и такими натуральными ресницами, что ее тут же прозвали Мальвиной. Мария Ивановна ее звали, как сейчас помню. Но эти кудри, ресницы, декольте… Мне кажется, секрет успеха Васиного физмат класса, который стал чуть ли не лучшим за всю историю школы, заключался в Марии Ивановне.

В наш школьный родительский чат добавили классную руководительницу. Обычно после этого происходит следующее — заводится чат в чате. Отдельный для сплетен и обсуждений, как решать задачу номер 5, сошла ли историчка с ума и что задано по русскому. Иногда в этот чат включаются не все родители, а по признаку «против кого дружите, девочки». И те мамы, которых не включили в чат в чате, заводят свой — в знак протеста. Но наши родительницы не заметили предупреждения, что в общем чате теперь присутствует и классная руководительница, так что ничего не изменилось. Дружно решаем задачу номер 5 и спорим с авторами учебника.

Русичка дочери досталась та же, что учила сына. Вася при этом слыл лентяем, не делал домашку, не учил правила, но блестяще писал диктанты и получил 98 баллов по ЕГЭ. Русичка, когда увидела знакомую фамилию на бейджике дочери, уточнила: не учился ли ее старший брат в школе? Дочь кивнула. Но Сима сразу же завоевала сердце учительницы, поскольку у нее идеальная тетрадь, сделаны все работы без единой помарки, каллиграфическим почерком, все правила отскакивают от зубов, и она всегда первой поднимает руку. Полная противоположность сыну, который мог писать найденным на полу стержнем от ручки и таким почерком, что проще застрелиться, чем прочесть написанное.

Уволился наш любимый и бессменный физрук. Но дочке досталась «сестра физрука», хотя и с другим отчеством. Но все отчего-то уверены, что она — точно сестра. А раз так — это все равно что он, только с хвостиком на голове. Так что, можно сказать, тоже счастье. Надеюсь, дочь не станет официально прогуливать уроки, участвуя во всех спортивных мероприятиях — от турниров по шахматам до футбольных матчей районного масштаба, как делал это сын. Уволившийся физрук забрал со стены фотографию физмат класса сына — они собрали столько кубков, сколько ни один класс не собирал. Мне было до слез приятно.

Спортивные сборы пошли дочке на пользу — к «взрослой» жизни она оказалась более чем готова. Благодаря дискотекам в подмосковном пансионате она знает строчки из песен современных исполнителей: «Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед. Бжж, мы просто пчелы, бжжжж, на все готовы». И еще шедевральное: «Не надо паники, мы ведь не в "Титанике"». Дочь сказала, что про «Титаник» она тоже теперь знает — все смотрели этот фильм, кроме нее! Даже шестилетки! Пришлось объяснять, что «Титаник» — это корабль и правильно употреблять предлог «на» и не «в».

Рядом на школьном дворе делятся впечатлениями родители первоклашек, у которых день за год идет.

Одной бабушке пришлось подходить к учительнице и предупреждать — за месяц отдыха ребенок сильно расширил словарный запас матерных слов. Даже бабушка таких слов не знает. Но это точно не из семьи, во всем каникулы и «общество» виноваты. Другая мама, которая еще год назад не понимала, почему это я страдаю из-за ранних подъемов, призналась — еле ходит, еле встает по утрам. Вот если выходные и не надо в школу, так легко в семь утра на пробежку выходит, а как в школу собираться, так просто голову к подушке клеем прилепили и ничего не соображает. Просто гипноз какой-то.

Еще одна мама не снимает темные очки. Говорит, что у нее воспаление слезных каналов на нервной почве. «Да бухает, наверное»,— шепчутся за ее спиной остальные родительницы. Женщина не спорит. Поскольку я тоже стояла в темных очках, она подошла ко мне, как к единомышленнику, и призналась — да, воспаление, ужас просто, как глаза слезятся, но и, если не выпьет, совсем тяжко. Так переживает за сына.

Я тоже переживаю за дочь. Но на сборах она научилась за минуту съедать кашу «Дружба», а любимой называет пшенку и перловку. Она не теряется в столовой — на сборах ей пришлось отвоевывать котлеты у мальчиков-каратистов. Оказалось, она лучше всех ориентируется в школе — после закоулков подмосковного пансионата ей вообще ничего не страшно. Ну а после общения с тхэквондистами она быстро поставила на место Петю, с которым ее посадили за парту по принципу «мальчик-девочка». Петя, считающийся главным хулиганом в классе, теперь ходит шелковым, а классная радостно объявила: «Кто из мальчиков будет плохо себя вести, посажу с Симой». Не знаю, чем она им угрожает, возможно, перспективой делать сто отжиманий.