«Чапаев» и школота

Новости о грозящих изменениях в школьной жизни снова стали главной «детской» темой. Запрет (или ограничение) на использование телефонов, экспериментальные уроки психологии, обязательные шахматы, шкафчики для личных вещей, новые обязательные ЕГЭ — родители сходят с ума и не успевают следить за информационной атакой. Естественно, новости обрастают слухами, а те, в свою очередь, еще большими слухами.
Но есть и проблемы помельче.
«А какого числа линейка и во сколько?» — спрашивает мама в родительском чате. Наши дети перешли в пятый класс. «Как всегда»,— отвечают ей. «А как всегда?» — интересуется мама. Хороший вопрос…
Только к концу августа раскрылась интрига, кто у наших пятиклашек станет классным руководителем. Сообщили, что нам досталась молодая и активная англичанка. Кто-то посетовал — лучше бы русичка. Еще кто-то высказался за математичку. Я, если честно, надеялась на преподавателя физкультуры в качестве классного руководителя. Естественно, не могла написать в общий чат, что у моего старшего сына, например, в пятом классе была русичка.
За Васю никому не доставалось, потому что мама Макса на родительские собрания не ходила. Потом русичка «поженилася», как сказали дети, и ушла в декрет. Потом она вернулась в школу, и я увидела ее уже на выпускном сына. Чуть на грудь не бросилась. Она тоже обрадовалась и сообщила, что никогда не сомневалась и верила… в Максима. Физрук никогда меня ни с кем не путал, хотя и был удивлен, что Вася поступил на физфак, а не в физкультурный.
Телефоны? Рекомендованная двигательная активность для детей на переменах? В нашем классе из-за двигательной активности случилось два перелома руки, один — ноги, одно сотрясение мозга. Я сама, когда приходила в школу, шла по стеночке, чтобы в меня никто не врезался. Дети умеют активно двигаться только друг в друга. Наша учительница начальных классов отбирала телефоны, если дети доставали их на уроках и играли под партой, и относила завучу. Телефоны возвращали родителям. Ни разу без скандала не обходилось. Родители кричали, что учительница оставила детей без связи и что это угрожает безопасности ребенка.
Я опять же не могу рассказать в чате о собственном опыте. Сын уехал покорять Карелию — на байдарках. Связь там давали только на верхушке сосны, причем раз в три дня, и лучше ловилось вниз головой. И с телефона размером с ящик — неубиваемого, нетонущего. Айфоны и прочие самсунги там сдыхали в первый же день. А сын со своим кнопочным монстром мог залезть на ветку и оттуда со мной поговорить. Дочка сейчас была на сборах, и все телефоны хранились в комнате тренеров. Выдавались после вечернего кефира. На двадцать минут. По факту — минут на семь, потому что потом следовало вручение карточек за самую чистую комнату, за старание и прочие достижения. У кого больше карточек к концу смены — тому вручат чупа-чупс. Или разрешат съесть один оладушек утром. За особые старания на оладушек разрешалось капнуть сгущенки. Но всегда можно было позвонить тренерам и спросить, что там происходит с ребенком. А что происходит? Если у одной сопли и ей разрешили бежать не восемь кругов вокруг пруда, а семь, то все остальные тоже сообщат, что у них сопли. В пять утра тренерам кто-нибудь стучит в дверь и сообщает, что болит живот, голова, попа, спина, ноги. А если, не дай бог, папа или бабушка жалостливым голосом в момент сеанса связи спросят: «Тебе там совсем плохо?», ребенок, естественно, начнет рыдать так, что хочется всем вызывать «неотложку» — и папе, и бабушке, и ребенку с тренерами.
Шкафчики, конечно, прекрасная идея. Но невыполнимая. Наши родители еще в младшей школе решили завести именные крючки. Я понимала, что идея заранее обречена на провал: все равно оказывается, что самым «мелким» в классе достаются крючки, до которых они не могут дотянуться. Не говоря уже о том, что к октябрю половина крючков оказываются оборванными. Шкафчики тоже будут ломаться, не закрываться, не открываться и т.д.
…Кто-то в чате спросил про чехлы на стулья, которые в младшей школе закупались на весь класс. Можно ли их перенести в старшую школу? Можно, но бессмысленно. Как пытаться избавиться от жвачек, прилепленных к стульям, столам и полам. Жвачки передаются из поколения в поколение — к ним лепятся шпаргалки, записки, иногда и телефоны.
Да, в школах официально нет вай-фая. Но старшеклассники знают пароль, и все учителя знают, что старшеклассники знают пароль. Даже директор школы знает, что учителя знают, что старшеклассники знают пароль И иногда просят найти нужную информацию или горячую новость. Или просто сверить показания, если речь идет о данных, источнике или той же инициативе Министерства образования. Дети справляются быстрее.
Шахматы вместо третьего урока физры? Ну, наш физрук играет в шашки. Особенно ему удается «чапаев», когда надо щелчком сбивать шашки противника. Другой физрук предпочитает нарды. Я допускаю, что он еще в преферанс неплохо играет.
Последнюю неделю я только и слышу о насущных, а не глобальных проблемах. Хотя, смотря что считать «глобальным». В одном классе, например, родительский комитет призвал родителей не выезжать за границу на каникулы, потому что потом у всех детей появляются завезенные вши и «не наши» вирусы. В другом классе подписывают петицию на введение обучения не по триместрам, а по четвертям. В третьем мамы пытаются изменить синюю форму на серо-розовую или клетку. И я искренне завидую родителям будущих первоклассников — вот у них настоящие проблемы: какие покупать тетради — на двенадцать листов или на шестнадцать? Розовые или зеленые? Можно с рисунками или нельзя?
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