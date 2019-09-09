В шести районах Татарстана «Единая Россия» набрала более 90%

«Единая Россия» по итогам выборов в Госсовет Татарстана получила более 90% сразу в шести районах республики (предварительные данные ГАС «Выборы»). Рекордный результат был получен в Апастовоском районе. Здесь за партию власти проголосовали 96,8% избирателей при явке 97,9%.

В Кайбицком районе «Единая Россия» получила 96%, в Дрожанновском — 95,7%, в Арском — 92,2%, в Атнинском — 91,4%, в Ютазинском — 91,2%.

Самый низкий результат единороссов в Зеленодольском районе, где на участках были наблюдатели от «Голоса» и штаба Алексея Навального. Здесь партия власти получила лишь 56,4%. Явка составила лишь 45,9%.

В Казани результат «Единой России» составил в зависимости от района 63-66%. Явка в столице республики достигла 53,5%.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"