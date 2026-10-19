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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Финансы

Владельцы акций VK смогут получить налоговую льготу

Акции VK с 20 октября будут включены в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ) Московской биржи, после чего инвесторам станут доступны налоговые льготы. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.
На сегодняшний день в сектор РИИ Мосбиржи входит 70 бумаг, в том числе акции, облигации и паи ПИФ. С 1 января 2025 года инвестор, будучи налоговым резидентом России, освобожден от уплаты НДФЛ при продаже таких бумаг, если владел ими больше года.
Фондовый рынок. Ъ–Инвестиции
Инвестиции