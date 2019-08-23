Конкурс на должность главы Ярского района Удмуртии пройдет 24 сентября

Конкурс на пост главы Ярского района состоится 24 сентября в резиденции главы Удмуртии в Ижевске. Соответствующие документы опубликованы на сайте администрации муниципалитета.

Кандидат на должность должен быть не младше 21 года, иметь высшее образование не ниже специалитета или магистратуры, иметь навыки руководителя. Документы принимаются с 4 до 17 сентября. Кроме того, соискатели должны представить концепцию развития района или программу действий в качестве главы не позднее 20 сентября. На самом конкурсе комиссия определит имена не менее двух финалистов. Затем местные депутаты выберут одного из них в качестве главы района путем тайного голосования.

Напомним, что ранее глава Ярского района Удмуртии Тамара Уткина ушла в отставку по собственному желанию. Ее заявление о досрочном прекращении полномочий поступило в совет депутатов муниципалитета 19 августа. Согласно уставу района, с 20 августа полномочия главы исполняет Антон Мышкин. Ранее он исполнял обязанности замглавы муниципалитета по экономике и финансам.