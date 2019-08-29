Конкурс на должность главы Завьяловского района объявили в Удмуртии

В Удмуртии объявили конкурс на должность главы Завьяловского района. Его планируют провести 1 октября. Соответствующая информация опубликована на сайте муниципального образования.

Кандидаты на должность должны быть не младше 21 года, иметь высшее образование не ниже специалитета или магистратуры, иметь навыки руководителя. Документы от соискателей принимаются с 11 до 25 сентября. Кроме того, претенденты должны представить свои концепции развития района. Заседание конкурсной комиссии пройдет не позднее 27 сентября — там выберут не менее двух кандидатов на пост главы района. Итоговое решение примут депутаты райсовета 1 октября.

Напомним, что в апреле 2019 года Андрей Коняшин, возглавлявший восемь лет Завьяловский район Удмуртии, написал заявление об уходе с этого поста по собственному желанию. До окончания срока полномочий он не доработал два года. Обязанности главы района временно исполняет его первый заместитель Сергей Ожегов. Отметим, что 24 апреля глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал прежнее руководство Ижевска и Завьяловского района за выделение многодетным и малоимущим семьям участков без коммуникаций.