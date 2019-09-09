Врио главы Сочи Алексея Копайгородского представил губернатор Краснодарского края

Сегодня, 9 сентября, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев представил городскому Совету города Сочи временно исполняющего обязанности главы курорта Алексея Копайгородского. Пока он находится в должности первого заместителя главы курорта. Выборы мэра пройдут завтра, 10 сентября, закрытым голосованием сочинских парламентариев.

«Анатолий Пахомов провел большую работу по подготовке и проведению Олимпийских игр, Чемпионата мира по футболу. Вы сумели сохранить межнациональный мир и согласие. Это значительный результат, который нужно не только сберечь, но и приумножить. Безусловно, это заслуга всей команды», – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, почти вся «команда» господина Пахомова уже отбывает наказание за различные нарушения Уголовного кодекса РФ. Так, в минувшем году были задержаны по различным обвинениям (от превышения полномочий и халатности до мошенничества и получения взятки): первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит, вице-мэр Иван Бомбергер, директор департамента архитектуры, градо­строительства и благоустройства Владимир Малов, директор МУП «Водоканал» Сергей Винарский, первый зам­главы Сергей Юрин, замдиректора департамента экономики и стратегического развития Александр Иванов, зам­директора департамента городского хозяйства Виталий Петренко, директор департамента имущественных отношений Владимир Пермяков, вице-мэр курорта Юрий Паламарчук, а также еще ряд бывших сотрудников сочинской мэрии.

Срок полномочий Анатолия Пахомова исток сегодня. Он дважды избирался на пост главы Сочи (более 70% голосов) прямым голосованием жителей города. Ранее он сообщил прессе, что не будет избираться на третий срок. По данным источников, господину Пахомову обещана работа в Москве. Господин Копайгородский назывался ранее одним из главных претендентов на пост главы Сочи. Всего на конкурс заявилось 18 кандидатов из Сочи, Краснодара, Подмосковья, Екатеринбурга и даже Удмуртии.

Дмитрий Михеенко