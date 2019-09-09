Врио главы Сочи назначен вице-губернатор Алексей Копайгородский

Временно исполняющим обязанности главы Сочи назначен заместитель губернатора Краснодарского края Алексей Копайгородский. Эту информацию подтвердили источнили “Ъ-Кубань” в мэрии курорта.

Выборы мэра олимпийской столицы пройдут завтра, 10 сентября, закрытым голосованием депутатов городского парламента. Срок полномочий нынешнего главы Сочи Анатолия Пахомова, который дважды избирался на этот пост прямым голосованием жителей города, подошел к концу. Ранее он сообщил прессе, что не будет избираться на третий срок.

По данным источников, господину Пахомову обещана работа в Москве. Господин Копайгородский назывался ранее одним из главных претендентов на пост главы Сочи. Всего на конкурс заявилось 18 кандидатов из Сочи, Краснодара, Подмосковья, Екатеринбурга и даже Удмуртии.

В администрации Сочи обещали чуть позже прокомментировать новое назначение.

Дмитрий Михеенко