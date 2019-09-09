Кредитный портфель Кировской области вырос на 4,9% за первое полугодие

В Кировской области в первом полугодии 2019 года было выдано 77,9 млрд руб. кредитов, что на 7,2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает региональное отделение Волго-Вятского главного управления Центробанка (ВВГУ ЦБ РФ). Предприятиям и индивидуальным предпринимателям было выдано 33,4 млрд руб. (+2,1%), а гражданам – 44,5 млрд руб. (+11,5%).

Кредитный портфель в регионе вырос на 4,9% с начала года и достиг 174,9 млрд руб. Из них на розничные займы приходится 120,1 млрд руб. (+8,1%). Рост отмечается как в сфере потребительского кредитования, так и в сфере ипотеки. В сегменте малого и среднего бизнеса кредитный портфель вырос на 1,7% до 23 млрд руб.

Анастасия Еремина