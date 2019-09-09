Банк Al Hilal создан в 2010 году по соглашению правительств республики Казахстан и ОАЭ с целью предоставления инновационных банковских продуктов и услуг в соответствии с правилами и принципами Шариата. Изначально банк был сосредоточен на корпоративном секторе, предоставляя исламские финансовые решения крупному и среднему бизнесу. В 2017 году банк запустил розничное направление бизнеса. Сейчас банк предоставляет широкий спектр банковских продуктов и услуг: текущие счета, депозиты, продукты финансирования, расчетно-кассовое обслуживание, казначейские услуги и пр. через филиалы в городах Алматы, Нур-Султан и Шымкент. В мае 2019 года Банк Al Hilal стал частью одной из крупнейших банковских групп в ОАЭ – группы ADCB (Abu Dhabi Commercial Bank мажоритарным акционером которой является – Инвестиционный совет Абу-Даби (инвестиционное подразделение Правительства Абу-Даби). Группа ADCB публично листингуется на фондовой бирже Абу-Даби и имеет высокий кредитный рейтинг: А+ от Fitch Ratings и А от Standard & Poors.



Название – Al-Hilal

Количество сотрудников – 116 чел.

Отрасль – банковская

Совокупный доход за 2018 год – 563 599 000 тенге

Головной офис – Алматы, Казахстан

Адрес сайта – www.alhilalbank.kz

Начало

До проекта автоматизации в банке отсутствовала единая система построения регуляторных отчетов. Это приводило к тому, что данные не всегда были точными, возникали ошибки из-за ручного ввода, отчетность могла быть подготовлена некорректно. Сотрудники тратили большое количество времени на формирование отчетов для регулятора. Из-за строгих дедлайнов на проверку корректности отчетов часто не хватало времени. Это сказывалось на имидже банка в глазах сотрудников и инвесторов. Рост банка и числа предоставляемых услуг привели к тому, что процесс подготовки отчетности стал занимать все больше и больше времени. Остро встал вопрос о корректности подаваемых регулятору данных. Совет директоров банка принял решение о полной автоматизации регуляторной отчетности.

Цель

Автоматизация регуляторной отчетности на базе единого хранилища данных

Реализация

Ранее данные банка хранились в различных неинтегрированных системах, поэтому для подготовки отчетности приходилось выгружать и консолидировать их вручную. Для соответствия текущим требованиям регулятора специалистам приходилось тратить время на проверку актуальности форм. Банку требовалось сократить время на подготовку отчетов в 3 раза, повысить достоверность данных до 100%, сократить ошибки ручной обработки до нуля. Также необходимо было обеспечить соответствие отчетности законодательству и актуальным формам Национального Банка Республики Казахстан, которые обновляются на регулярной основе.

Решения SAP

SAP BusinessObjects Enterptise (prof. edition)

Как стало

Главным этапом проекта стало создание централизованного хранилища данных на базе решения SAP. Все данные банка из разных систем стекаются в это хранилище. Сотрудникам больше не приходится вручную консолидировать информацию — решение позволяет в режиме реального времени обновлять нормативно-справочную информацию, вносить корректировки, обогащать данные, которые одновременно автоматически обновляются в системах-источниках.

Результат

Ожидания банка от проекта оправдались: создана инфраструктура корпоративного хранилища данных, налажены процессы сбора первичных данных, внедрена технология обеспечения качества данных, развернуты аналитические витрины по кредитным портфелям для юридических и физических лиц. Удалось ускорить и упростить процесс сбора и подготовки отчетности, снизить затраты и повысить эффективность работы ответственных сотрудников. Повысилось доверие к банку со стороны бизнес-пользователей. Появился единый источник информации, и, как следствие, принимаются правильные решения, а руководство имеет доступ к информации в режиме реального времени.

Значимые цифры

Скорость получения данных для анализа кредитного портфеля банка выросла на 80%

Сроки формирования регуляторной отчетности сократились с 3 рабочих дней до 4 часов