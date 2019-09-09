Смольный выкупает в городскую собственность 16 соцобъектов за 4,7 млрд рублей

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга заключил с застройщиками восемь госконтрактов на приобретение в собственность города 16 объектов социального назначения из 43, запланированных на приобретение в 2019 году. На эти цели из бюджета выделено 4,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе КИО.

Среди приобретаемых — три объекта здравоохранения в Красногвардейском, Выборгском и Красносельском районах города, одна общеобразовательная школа в Красносельском районе (застройщик ООО «Сэтл Инвест») и 12 помещений и зданий для размещения детских садов в Красногвардейском, Выборгском, Невском, Приморском и Красносельском районах Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что КИО получил полномочия по проведению торгов под инвестиционные проекты в Петербурге.