Средняя явка на выборах по России составила 41,2%

Глава Центризбиркома Элла Памфилова на пресс-конференции в ЦИКе сообщила, что окончательная средняя явка на выборах 2019 года составила 41,2%. Это на 3,5% выше, чем на предыдущих выборах в 2018 году.

По словам госпожи Памфиловой, результаты выборов на восьми участках в четырех регионах уже отменили или планируют отменить из-за нарушений, которые «не позволяют с достоверностью определить волеизъявление избирателей». По итогам голосования МВД возбудило 11 уголовных дел. Из них четыре — в Москве, два — в Краснодарском крае, по одному — в Туве, Камчатском крае, в Новосибирской и Курганской областях.

Как рассказала глава ЦИК, в Крыму из-за массового вброса бюллетеней отменят итоги выборов на трех избирательных участках, возбуждено уголовное дело. На одном участке в Симферополе результаты отменят из-за того, что члены избиркома выдали бюллетени избирателям, «не обладающим активным избирательным правом». На двух участках в Орловской области и участке в Сергиевом Посаде также зафиксировали вброс бюллетеней. Еще на одном участке в Орловской области расходятся данные по спискам избирателей и числу бюллетеней.

Помимо этого полиция составила протоколы об административных правонарушениях в Новосибирской области, Чите и Пермском крае, где зафиксировали случаи подкупа избирателей. В Чите, к примеру, неизвестные покупали голоса алкогольной продукцией.

При этом глава ЦИКа считает, что «сам по себе день голосования прошел относительно спокойно». «За исключением Санкт-Петербурга, где было исключено 17 наблюдателей»,— рассказала Элла Памфилова, добавив, что «нужно провести проверку, что же там произошло на самом деле».

Накануне, 8 сентября, в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялось 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.