Беспилотники «Яндекса» преодолели 1 млн км

Беспилотные автомобили «Яндекса» с начала 2018 года проехали 1 млн км, сообщила представитель компании.

Сейчас «Яндекс» тестирует беспилотники на дорогах России, США и Израиля. Во флоте компании более 50 автомобилей, которые в среднем в день проезжают 15 тыс. км суммарно. «Проехать миллион километров в беспилотном режиме по дорогам общего пользования можно только при наличии работающей технологии. Теперь пришло время расширять флот, чтобы он мог проезжать миллион километров за неделю», — сказал руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук.

На текущий момент о том, что их беспилотный флот проехал более 1 млн км, сообщили четыре компании. Так, в октябре прошлого года компания Waymo, структура Google, отчиталась о преодолении ее беспилотниками отметки 10 млн миль (16 млн км).

О том, как беспилотники осваивают российские дороги,— в материале “Ъ”.