«А вместо водителя - робот!»

В российской Госавтоинспекции считают, что развитие беспилотных технологий в сфере транспорта поможет снизить количество ДТП

В 2019 году на российских дорогах появились первые беспилотные автомобили. Пока их всего несколько десятков, перемещаются они по дорогам Москвы и Татарстана под строгим надзором операторов. Но еще несколько лет назад мало кто мог себе представить подобное явление. Массовым оно станет не скоро: безопасность беспилотников все еще вызывает массу вопросов как в России, так и за рубежом.

С рулем, но без водителя

Эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей идет уже несколько месяцев: по Москве курсирует 35 автомобилей Toyota Prius, оснащенных датчиками, видеокамерами и другим оборудованием. Еще три аналогичные машины ездят в казанском Иннополисе. Полноценным автопилотом они, конечно, не оснащены. Автомобили ездят по заранее спланированному маршруту, за рулем находится оператор, который перехватывает управление машиной в случае опасности. Для движения машине нужна высокодетализированная карта со всеми улицами, знаками и разметкой (не такая, как в обычных навигаторах). Информация с каждого автомобиля записывается и затем подробно анализируется.

Безопасность подобных технологий вызывает много вопросов. 10 августа на МКАД произошла резонансная авария с участием электромобиля Tesla, который позиционируется американской компанией, как машина с автопилотом. Инцидент широко обсуждался в СМИ и соцсетях. В момент движения в машине был включен «ассистент водителя» — система, способная контролировать расстояние до других автомобилей. По непонятным пока причинам ассистент дал сбой, не сумев распознать эвакуатор, стоявший в левом ряду. Водитель не успел среагировать, в результате на скорости 100 км/ч произошло ДТП. Tesla загорелась, пострадало двое детей-пассажиров. В США подобные аварии, кстати, происходят регулярно, было даже несколько ДТП со смертельным исходом.

Какие бывают беспилотники

Согласно официальной классификации SAE International, существует 5 уровней автоматизации вождения. При уровне 0 водителю предлагаются системы уведомления о различных опасностях (например, выезд на линию разметки или превышение установленной скорости). При уровне 1 машиной управляет водитель, при этом ему помогают системы удержания безопасной дистанции и полосы движения. При уровне 2 автомобиль сам управляет ускорением, торможением и рулением, но водитель обязан следить и реагировать на ошибки системы. Автопилот уровня 3 может сам ехать по автомагистрали, но на дорогах с непредсказуемым движением водителю нужно брать управление на себя.

Системы 2–3-го уровней в том или ином виде уже есть на разных автомобилях (на той же Tesla или Volvo), но они требуют присутствия водителя — чтобы он держал руки на руле. В беспилотнике 4–5-го уровней основную роль выполняет компьютер, а водитель ему помогает лишь при необходимости. Экспериментальные образцы таких моделей есть у многих крупных компаний — Lexus, Audi, VW, Google, Apple, Waymo, Zoox — и тестируются на дорогах общего пользования. Концерны вкладывают в технологии немалые средства: Volkswagen, к примеру, запланировал инвестиции в $2,6 млрд в совместную с Ford разработку беспилотных авто. Кроме того, за рубежом уже приняты разного рода нормативные акты, позволяющие использовать высокоавтоматизированные машины. В американском штате Флорида испытания разрешены с 2012 года, в Мичигане — с 2013 года, Аризоне — с 2015 года, в Вашингтоне и Нью-Йорке — с 2017 года. В ряде штатов разрешено ездить автономным автомобилям без людей в салоне. Беспилотники также разрешены в Великобритании, Финляндии и других европейских странах.

Что происходит в России

Фото: Архив пресс-службы

В России рынок беспилотных автомобилей также развивается стремительными темпами. Крупнейший игрок рынка — «Яндекс», начавший испытывать первые беспилотники еще в 2017 году. Сейчас, помимо Toyota Prius, компания готовит к выходу на дорогу беспилотные Hyundai Sonata. Собственный концептуальный беспилотный электробус без руля и педалей «Шаттл» и беспилотный грузовик есть у КамАЗа. Компания Volgabus разработала беспилотный автобус Matreshka. ГАЗ представил электрический автобус «Газель» с функцией автопилотирования. Собственные проекты автономных машин есть у казанского университета «Иннополис», АО «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем» и «КБ Аврора».

А вот законодательное регулирование движения беспилотников находится пока в зачаточном состоянии, хотя тема эта активно обсуждается с 2014 года. Российская Госавтоинспекция одна из первых призывала начать готовить нормативную базу по эксплуатации беспилотных авто. В 2016 году доклад на эту тему представил полковник Александр Быков, занимавший на тот момент должность начальника управления ДПС, спецмероприятий и правоприменительной деятельности ГУ ОБДД МВД России (сейчас — заместитель начальника Госавтоинспекции). Лишь спустя два года, 1 декабря 2018 года, вступило в силу постановление правительства РФ №1415 о проведении эксперимента по тестированию высокоавтоматизированных автомобилей на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане.

Согласно этому документу, к эксперименту допускаются машины, прошедшие проверку в НАМИ и зарегистрированные в Госавтоинспекции. Каждое транспортное средство должно быть застраховано, чтобы в случае ДТП покрыть ущерб на сумму 10 млн руб. На данный момент полный цикл с оформлением допуска на дороги общего пользования прошли только автомобили «Яндекса», остальные — в процессе получения документов.

Безопасен или нет?

Аварий с участием полностью беспилотных автомобилей в России, слава богу, еще не было. В середине июня в СМИ широко обсуждали, как одна из машин «Яндекса» нарушила ПДД, заехав за стоп-линию при запрещающем сигнале светофора, но в компании пояснили, что в тот момент машиной управлял оператор, а не компьютер.

Автомобили Tesla не являются беспилотными в традиционном понимании это слова, пояснили “Ъ” в «Яндексе»: это машина, соответствующая примерно 2–3-му уровню автоматизации. «Это так называемый шоссейный автопилот. При съезде с трассы в город нужно рулить самостоятельно,— объясняют в компании.— Компания Tesla называет эту функцию автопилотом, автовладельцы путаются, и на это несоответствие уже не раз указывали американские регуляторы». Подавляющая часть аварий с этими машинами происходит из-за того, что машина не справилась с какой-то ситуацией, а водитель не успел отреагировать, говорят в «Яндексе». Похожим образом водитель описал и недавний инцидент на МКАД. «Контроль движения машины, кстати, требуется по правилам безопасности Tesla»,— отметили в компании.

Текущие разработки «Яндекса» — это автопилоты 4-го уровня, но компания стремится в 5-й, когда машина сможет ездить самостоятельно в любых условиях без участия человека, что позволит исключить многие из сегодняшних причин ДТП. В «Яндексе» считают, что обычный водитель между авариями проезжает порядка 10–15 тыс. км, у автопилотируемых машин это расстояние будет больше. «Как только это произойдет, это будет наглядным подтверждением тому, что робот уже водит безопаснее человека, и будет формироваться доверие к технологии,— уверены в компании.— Но уже сейчас опросы жителей разных стран показали, что Россия на втором месте по уровню доверия технологии беспилотного управления. Более трети опрошенных россиян заявили, что готовы будут воспользоваться беспилотным такси, когда оно появится. В качестве примера можно привести наши машины, которые уже год ездят в Иннополисе. Жители Казани уже совсем привыкли к ним и катаются на этом такси каждый день по своим делам». До конца года «Яндекс» планирует выпустить на дороги общего пользования более 100 беспилотников.

В Госавтоинспекции концептуально поддерживают развитие беспилотного транспорта. Тезис о том, что появление подобных автомобилей в перспективе сулит снижение аварийности, подтверждает глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников: поведение автопилота предсказуемо, робот не устает, отлично «видит» ночью, при этом у него не возникает желания превысить скорость. Фактически речь идет об идеальном водителе. Напомним, что более 85% ДТП на дорогах нашей страны происходит по вине тех, кто находится за рулем,— такова официальная статистика аварийности. Исследование Intel и Strategy Analytics говорит о том, что переход на автономные авто в 2035–2045 годах позволит сохранить порядка 500 тыс. жизней на дорогах и сэкономить $234 млрд. Однако на текущем этапе развития технологий, считает Михаил Черников, водитель должен присутствовать в такой машине, чтобы принимать на себя управление в целях предотвращения ДТП.

Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова призывает дождаться машин, официально сертифицированных в качестве беспилотников 4-го уровня. Сегодня, написала она у себя в Facebook, нет ни одного серийного авто, которому можно «с легкостью доверить свою жизнь в режиме автопилотирования». При этом, уверена она, будущее именно за беспилотными машинами. «У размножившегося в разы человечества просто нет выхода,— говорит Ольга Ускова.— Аварийность на переполненных дорогах растет ежегодно в геометрической прогрессии из-за все большей нестабильности человеческого фактора на дорожной сцене. Если не заменим водителей на роботов, не сможем чувствовать себя безопасно и комфортно в новом динамичном мире». При этом, отмечает Ольга Ускова, появление новых технологий изменяет сенсорное восприятие человеком окружающей среды.

«Уходят базовые навыки,— пишет она.— Человек, управляющий автомобилем, физически и умственно отличался от верхового наездника, точно так же человек — пассажир робомобиля будет отличаться от современных водителей. Можно сравнить нивелируемые технологиями сенсорные способности человека с ампутированным органом, который благодаря генетической памяти организма еще несколько поколений будет вызывать фантомные боли в месте потерянных навыков».

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».