Антон Шипулин на довыборах в Госдуму набирает 41,6% На втором месте представитель КПРФ

Согласно предварительным данным ЦИК, за биатлониста Антона Шипулина («Единая Россия») на довыборах в Госдуму по Серовскому округу проголосовало 45,9 тыс. человек (41,6%), за справедливоросса Алексея Коровкина — 26,6 тыс. избирателей (24%), за кандидата КПРФ Габбаса Даутова — 15,3 тыс. человек (13,8%). Евгению Чудновец (ЛДПР) поддержали 8,3 тыс. избирателей (7,5%), Ирину Скачкову («Яблоко») — 3,9 тыс. (3,5%), Дмитрия Зенова (Коммунисты России) — 3,7 тыс. (3,4%) и Игоря Рузакова («Зеленые») — 2,2 тыс. (1,9%).

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проанализировала 99,7% бюллетеней. Мандат освободился после того, как депутат Сергей Бидонько занял должность вице-губернатора Свердловской области.