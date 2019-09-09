Автопоезд «За духовное возрождение России» посетит семь районов Новосибирской области

В проекте приняли участие врачи, специалисты образовательных и научных учреждений, социальной защиты, областного центра патриотического воспитания, службы уполномоченного по делам предпринимателей и священнослужители, а также областные творческие коллективы — всего около 180 человек. Автопоезд будет в пути с 9 по 24 сентября.



Работой автопоезда предполагается охватить 49 населенных пунктов семи районов Новосибирской области, всего порядка 14 тыс. жителей области. С 9 по 13 сентября делегация намерена посетить Кыштовский, Венгеровский и Северный районы; с 16 по 20 сентября — Доволенский, Здвинский и Кочковский, 24 сентября — Маслянинский район.

В программе автопоезда работа священнослужителей непосредственно в населенных пунктах. Желающие могут принять таинства крещения, причастия, исповеди, индивидуально побеседовать со священником, получить святую воду, приобрести духовную литературу.

Медицинские обследования проведут специалисты Дорожной клинической больницы: невролог, лор, хирург-травматолог, кардиолог, сосудистый хирург, гинеколог, офтальмолог (на базе центральных районных больниц и поликлиник).

Также в программе концертные выступления творческих коллективов и исполнителей. Со спектаклями, образовательными программами, выставками, лекциями выступят исполнители и музыканты Новосибирской государственной филармонии, Новосибирского областного колледжа культуры и искусств, Дома национальных культур имени Г. Д. Заволокина, Дома культуры имени Октябрьской революции, ансамбли «Чалдоны», «Ярмарка», «Ералаш», «Дружина», «Берегиня», ансамбль песни и пляски и военный оркестр штаба Сибирского округа войск национальной гвардии России; актеры Новосибирского областного театра кукол; сотрудники Новосибирского государственного художественного музея, государственного Краеведческого музея, редакции журнала «Сибирские огни», Новосибирской областной юношеской библиотеки и специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, государственного областного Дома народного творчества, Совета молодых специалистов при министерстве культуры Новосибирской области.

Также в районах будут проведены научно-образовательные занятия для детей «Наука — детям», встречи с руководителями и воспитанниками военно-патриотических клубов, приемы и консультации специалистов социальной защиты, пенсионного отдела пособий, центра социального обслуживания населения, мероприятия по правовому просвещению субъектов предпринимательской деятельности, праздничные гала-концерты в каждом райцентре.

Традиция проведения акции «За духовное возрождение России» берет свое начало в 1995 году. Инициатором были Новосибирская епархия Русской православной церкви и администрация Новосибирской области. Первый поезд был посвящен празднованию 50-летия Победы в Великой Отечественной войне и назывался «Поезд Памяти».

В этом году программа автопоезда посвящена дням воинской славы и памятным датам России. Организаторы акции — правительство региона, Новосибирская митрополия Русской православной церкви, администрации муниципальных районов.

«Каждый год эта благотворительная акция объединяет врачей и социальных работников, деятелей культуры и педагогов, священников и представителей аппарата уполномоченного по правам предпринимателей. Они едут в отдаленные районы области, чтобы помогать сельчанам словом и делом. История проекта подтверждает его значимость для всей Новосибирской области, его востребованность. Мы каждый раз убеждаемся: жителям самых маленьких и самых отдаленных деревень нужна не только практическая помощь — медицинская, социальная. Не менее важна и духовная работа, возможность прикоснуться к культурным ценностям родного региона. Также очень сильна патриотическая составляющая проекта. В этом году акция проводится в формате автопоезда — это значит, что у нас есть возможность охватить население сел и деревень, отдаленных от железной дороги и от реки Обь, донести помощь и поддержку туда, где люди в этом особенно нуждаются»,— подчеркнул Андрей Травников.

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим выразил благодарность губернатору и правительству Новосибирской области за оказание всесторонней помощи в организации и проведении миссии автопоезда.

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив отметил, что население районов области всегда ждет и радушно принимает участников миссии.