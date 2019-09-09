В Японии более 830 тыс. домов осталось без света из-за тайфуна

Из-за тайфуна Факсай в Японии без электричества осталось 834 900 домов, сообщает энергокомпания TEPCO. Из-за непогоды ранения получило как минимум десять человек. По данным Japan Times, один человек погиб. В Японии отменено более 160 внутренних авиарейсов, передает NHK.
https://twitter.com/Reuters/status/1170912210941566976
Из-за сильного ветра пострадало несколько домов, в городе Иокогама к югу от Токио снесло строительные леса. Власти рекомендовали эвакуироваться более чем 400 тыс. жителям Токио и прилегающих районов. Железнодорожная компания East Japan Railway частично приостановила движение поездов, на нескольких участках движение осуществляется с задержками.
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