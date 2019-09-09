Мэрия Перми выделила участок для строительства еврейского центра

Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Энгельса, 25 — «объекты благотворительного назначения религиозных организаций» в зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2). Документ опубликован на сайте городской администрации.

Ранее состоялись общественные слушания, выделение участка поддержала городская комиссия по землепользованию и застройке.

Напомним, предоставить разрешение просила местная иудейская религиозная организация «Еврейская община Перми». Эта организация планирует построить на участке площадью 6,3 тыс. кв. м. Еврейский благотворительный общественный центр. Здесь планируется разместить лекционные аудитории, помещения для досуговых занятий, семейного и молодежного центров, зал для проведения торжеств, столовую с обеденным залом на 60 посадочных мест и кухонным блоком, спортивный зал, а также методические и игровые помещения для детей школьного и дошкольного возраста. Кроме того, на территории центра предполагается разместить библиотеку и музей.

В МИРО «Еврейская община Перми» рассказали «Ъ-Прикамье», что уже начали искать местную проектную организацию для проведения работ. «Сразу же после утверждения проекта и получения разрешения на строительство, надеемся приступить к строительству», - добавляют представители религиозной организации.