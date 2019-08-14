В Еврейском центре нашли американский след

В Перми состоялось общественное обсуждение резонансного проекта строительства Еврейского благотворительного общественного центра. Мнения горожан разделились. Строительство центра поддержали представители ТОСов, планирующие использовать помещения объекта для собственных целей. Однако значительная часть пермяков выступила против строительства. Одни пожелали видеть на месте центра общественное пространство без религиозных и национальных особенностей, другие пользовались более эмоциональными аргументами и апеллировали к национальному вопросу.



На мероприятие пришли более пятидесяти человек. Перед началом слушаний между рядами переполненного зала курсировал известный пермский активист Роман Юшков. Он предлагал участникам слушаний бланки и призывал активно высказывать свое мнение.

«Фамилия моя — Смирнов. Это самая русская из существующих русских фамилий. Ношу эту фамилию с большим удовольствием. Но по национальности я еврей. Несколько лет являюсь членом общины»,— обратился к участникам слушаниям представитель МИРО «Еврейская община Перми» Александр Смирнов. По его словам, еврейские центры существуют в сорока крупных российских городах. «Это красивые и современные здания, украшающие городской ландшафт»,— отметил господин Смирнов.

Он пояснил, что строительство центра в Перми планируется на участке площадью 6,3 тыс. кв. м на пересечении улиц Локомотивной и Энгельса. «Этот участок был выделен еврейской общине более трех лет назад. На сегодняшний день участок представляет собой необлагороженную территорию, которая после строительства преобразится в благоустроенную зеленую зону с современными ландшафтными решениями, игровыми и спортивными площадками. И эта территория будет общедоступной»,— рассказал Александр Смирнов. Он добавил, что «проект предполагает компенсацию и высадку вырубленных зеленых насаждений».

Сам общественный центр должен разместиться в здании высотой 3-4 этажа. «Концепция центра предполагает деятельность по нескольким направлениям: образовательно-досуговые программы для детей и молодежи, праздничные и культурные мероприятия, социальная работа и благотворительная деятельность»,— пояснил господин Смирнов. Он добавил, что также на территории объекта планируется разместить Еврейский музей и центр толерантности. Господин Смирнов добавил, что мероприятия «будут доступны для жителей Перми и Пермского края». А строительство и содержание центра «будет происходить исключительно за счет средств, привлекаемой общиной из благотворительных фондов и от частных лиц».

«Евреи живут в Перми почти 200 лет, и все эти годы наши предки делили горести и счастливые моменты, работали и делали жизнь в городе лучше и интереснее. Мы хотим быть вместе, как были всегда. В том числе в годы войны, когда пострадал и еврейский, и советский народ»,— завершил свое выступление представитель общины. «Русские пострадали!» — выкрикнул кто-то из зала. После чего зал начал скандировать: «Русские!»

Председатель ТОС «Парковый 1» Ольга Колобова заявила, что ей «стыдно за происходящее». «Мне нравится идея (строительства центра.— “Ъ-Прикамье”), и я уже вижу дальнейшее сотрудничество: у нас появятся новые помещения. Появится возможность отдыхать, проводить праздники вместе с ветеранами, пенсионерами и детьми. Разве это плохо?» — заявила госпожа Колобова. «Вчера я вернулась из Норвегии. И там нет слова "национальность", а есть люди»,— добавила общественница. «А это Россия, и здесь русские!» — вновь выкрикнул кто-то из присутствующих.

Участница слушаний Лидия Павлова сказала, что «представляет точку зрения православных людей». «Мы, православные пермяки, уже два столетия мирно сосуществуем с традиционалистской еврейской общиной, расположенной в исторической синагоге. Живем без ссор. Однако появление в нулевые годы "Хабад-Любавич" вызвало непрекращающуюся серию скандалов и потрясений»,— сообщила госпожа Павлова.

По ее мнению, именно это религиозное движение якобы ответственно за появление в Перми Марата Гельмана (экс-директора музея современного искусства PERMM.— “Ъ-Прикамье”) и Бориса Мильграма (экс-министр культуры Пермского края, художественный руководитель «Театра-Театра»), «принесших Пермскому краю множество бед». Под оценке госпожи Павловой, в театре «под руководством Мильграма ставится полное непотребство». А арт-проекты Марата Гельмана женщина охарактеризовала как «отвратительные, кощунственные и антихристианские».

Роман Юшков заявил, что «Хабад-Любавич» «управляется из Нью-Йорка», и посетовал, что «администрация категорически отказывает в создании русского центра». После того как отведенные на выступление активиста две минуты истекли, господин Юшков заявил, что хочет продолжить: «Должна быть критическая позиция! Это слушания, черт побери!» После чего, под давлением зала, скандировавшего «слова!», организаторы согласились дать общественнику еще минуту. В добавленное время Роман Юшков успел заявить, что он против центра толерантности.

Член комитета по межконфессиональным отношениям при администрации губернатора Пермского края Алексей Байдин заявил, что «религиозная организация, зарегистрированная управлением Министерства юстиции РФ по Пермскому краю, имеет право на строительство общественного центра».

Участница слушаний Анастасия Катаева призналась, что живет не в Дзержинском районе, а в Закамске. «Но я посмотрела на карте и увидела, что сквер (на участке, где планируется строительство центра.— “Ъ-Прикамье”) назван в честь советского героя Михаила Пономарева. Поэтому призываю восстановить этот сквер и сделать его местом для прогулок»,— предложила девушка. Ее слова встретили аплодисментами. В ответ замглавы администрации Перми Ольга Немирова пояснила, что сквер Пономарева существует, но находится на других земельных участках.

Председатель ТСЖ «Малкова, 21» Петр Япаев заявил, что «жители дома категорически против строительства». «У меня шесть детей, и мне приходится ездить в соседний район, чтобы они могли покататься коньках. На данной площадке можно было бы сделать ледовый городок для детей, а предлагаемое сооружение нам не интересно»,— поделился господин Япаев.

Последним выступал тележурналист Игорь Гиндис, поддержавший строительство еврейского центра. «Всю жизнь все жили нормально вместе с соседями. В моем классе учились поляки, татары, украинцы, евреи и русские. Ребята, мы все соседи!» — призвал участников слушаний господин Гиндис. По его словам, на территории центра смогут проводить собрания ТОСы и ТСЖ. «Раньше такие собрания проводились в школах, но сейчас это режимная территория, и просто так туда зайти невозможно. Есть вариант — проводить собрание у подъезда, под дождем. Но вас же спокойно, по-соседски приглашают зайти и провести собрание. Это соседи, с которыми, поверьте, вам будет хорошо»,— заявил господин Гиндис.

В конце публичных слушаний глава Дзержинского района Александр Стяжкин поблагодарил общественников за участие и предложил передать оставшиеся обращения в письменном виде. Однако его слов было практически не слышно из-за недовольных результатами слушаний, скандировавших: «Дайте русским слово!»

Константин Кадочников