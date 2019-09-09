Акимов: для покупки алкоголя можно будет предъявлять мобильный вместо паспорта

Цифровой эксперимент в виде внедрения электронных паспортов в России поможет обеспечить безопасность граждан и выявить уровень попыток мошенничества, заявил вице-премьер России Максим Акимов в интервью «Известиям». Он отметил, что эксперимент распространится на услуги, где не будет юридически значимых трансакций.

«Думаю, эксперимент в Москве начнем в первой половине 2020 года. В паспорте будет два компонента: карта с чипом и приложение на мобильном устройстве»,— сообщил господин Акимов. По его словам, пользователи смогут сами выбрать дизайн приложения и цветовую гамму. «Эксперимент, скорее всего, распространим на услуги, где нет юридически значимых трансакций. Например, при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение»,— добавил он.

Приложение будет доступно для пользователей iOS, Android и российской операционной платформы «Аврора». После скачивания нужно будет пройти процедуру аутентификации, получить соответствующие коды, чтобы синхронизировать его с порталом госуслуг. «Приложение будет на российской криптографии. В целом работать это будет примерно так, как работает сейчас оплата товаров и услуг с помощью NFC (технология беспроводной передачи данных.— “Ъ”)»,— заявил вице-премьер.

Для того чтобы система смогла контролировать и блокировать продажу алкоголя людям в состоянии сильного алкогольного опьянения или находящимся за рулем, будут установлены считывающие устройства: «либо тачскрины для считывания отпечатков, либо с технологией распознавания лиц, что законодательно очень непросто», подчеркнул господин Акимов. Он также добавил, что установка систем слежения за состоянием водителя с помощью технологии распознавания лиц может стать обязательной в ближайшие годы.

Выдачу электронных паспортов начнут с июля 2020 года, пилотным городом станет Москва. Новый российский паспорт будет представлять собой пластиковую карту с чипом либо мобильное приложение в смартфоне. В июле ВЦИОМ со ссылкой на данные своего опроса сообщил, что большинство россиян не хотят оформлять электронные паспорта, поскольку видят их недостаточно надежными и более подверженными сбоям в базах данных. Однако почти половина желающих иметь такой паспорт — молодые люди до 24 лет.

Подробнее о том, как будет выглядеть документ нового поколения, читайте в материале “Ъ”«Электронные паспорта выдадут досрочно».