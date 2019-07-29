ВЦИОМ: более половины россиян не готовы оформить электронные паспорта

Большинство россиян (59%) не хотят оформлять электронные паспорта, поскольку видят их недостаточно надежными и более подверженными сбоям в базах данных, говорится в данных опроса ВЦИОМа. Однако почти половина желающих иметь такой паспорт — молодые люди до 24 лет.

Отмечается, что 85% знают о предложении ввести электронные паспорта, но больше половины (59%) не готовы их оформить. Порядка 31% россиян хотели бы иметь электронный паспорт, в частности мужчины (36%) и молодежь от 18 до 24 лет (41%). По мнению граждан России, одними из ключевых достоинств такого документа — универсальность (в нем содержатся все необходимые данные; 11%), долговечность (8%), минимальные риски потери (8%) и практичность (7%).

Отмечается, что 22% россиян считают электронный паспорт ненадежным: 8% не исключают сбоев в системе, 4% — утечки данных и потери, а 3% полагают, что не все и не везде смогут воспользоваться этим паспортом.

Кроме того, опрошенные назвали возможность его использования в качестве банковской карты наиболее полезной функцией (71%). Далее идет функция хранения нескольких документов одновременно (69%), подписание и отправка документов в госорган или другое учреждение без личного посещения (68%) и голосование на выборах (62%).

Опрос «ВЦИОМа-Спутник» был проведен 25 июля 2019 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.