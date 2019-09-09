Старовойт победил на выборах губернатора Курской области с 81,07% голосов

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт («Единая Россия») победил на выборах главы региона, набрав 81,07% голосов после обработки 100% протоколов, говорится в данных Центральной избирательной комиссии. Остальные голоса распределились следующим образом:

Владимир Фирсов (КПРФ) — 5,65%,

Владимир Федоров (ЛДПР) — 5,45%,

Татьяна Черникова («Зеленые») — 3,31%,

Николай Карцев («Справедливая Россия») — 3,02%.

К моменту публикации действующие главы регионов побеждают на губернаторских выборах во всех регионах.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялось 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.