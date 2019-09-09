Хорохордин победил на выборах главы Алтая с 58,82% голосов

Врио главы республики Алтай Олег Хорохордин («Единая Россия») победил на выборах губернатора региона, набрав 58,82% после обработки всех протоколов, говорится в данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

За ним следуют кандидаты:

Виктор Ромашкин (КПРФ) — 31,64%;

Дмитрий Софронов (ЛДПР) — 6,54%;

Предыдущий глава республики Александр Бердников ушел в отставку в марте 2019 года. По его словам, 13 лет работы во главе региона являются серьезным сроком, но всему есть «разумный предел». В тот же день президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона члена совета директоров ГЛОНАСС, замруководителя секретариата вице-премьера РФ Максима Акимова Олега Хорохордина.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялись 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.