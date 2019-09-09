4,3 процента составил в августе уровень потребительской инфляции в годовом выражении, сообщил Росстат. Таким образом, замедление темпов прироста цен продолжилось. В июле этот показатель был равен 4,6%, в июне — 4,7%, в мае — 5,1%. Замедление произошло из-за снижения потребительских цен в августе к июлю на 0,2% после инфляции в 0,2% в июле, нулевой инфляции в июне и инфляции по 0,3% в мае, апреле и марте. Последний раз месячная дефляция фиксировалась в сентябре 2017 года. В августе влияние на динамику цен оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции на 10,1%. В опубликованном в пятницу обзоре Минэкономики привело свой новый прогноз по инфляции по итогам 2019 года — 3,6–3,8%.