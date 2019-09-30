День кофе (1) отмечают не только в Вене, но и во всех странах, где любят «кофе по-венски» — с сахаром и взбитыми сливками. Считается, что именно в этом городе в 1680-х годах появились первые европейские кофейные дома. Сейчас в Вене более тысячи кофеен, почти тысяча эспрессо-баров и несколько сотен кафе-кондитерских. ЮНЕСКО включила кофейные традиции Вены в список нематериального культурного наследия.

Международный день музыки (1) в Якутске отметят IX Международным арктическим музыкальным фестивалем «Северное сияние». В столице Татарстана — Открытым фестивалем «Звучание Казани». В Волгограде — Международным фестивалем «День музыки». Воронежская филармония отпразднует День музыки джазом и конкурсом талантов. А на сцене в московском «Зарядье» впервые выступит камерный оркестр «Виртуозы Москвы».

Всемирный день учителя (World Teachers' Day) — 5 октября. Накануне праздника лучшие педагоги из 85 регионов России собрались в Чечне на федеральный этап всероссийского конкурса «Учитель года России — 2019». Конкурсные испытания пройдут в школах города Грозного, а торжественная церемония награждения победителя и призеров — в Государственном Кремлевском дворце 4 октября в преддверии Дня учителя.

Всероссийский день ходьбы (5) — крупнейшее спортивное мероприятие, которое проводит Олимпийский комитет России совместно с органами исполнительной власти российских субъектов. К участию допускаются все желающие независимо от возраста и физических возможностей. Так, в Ижевске в поддержку нашей национальной команды на Олимпийских играх в Токио «ходоки» пройдут олимпийский маршрут — 2020 метров.

Ясный и теплый обычно день 30 сентября, православный праздник в память Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. На Арину (1) наблюдают за журавлями. Если они массово улетают в теплые края, то на Покров (14 октября) жди первых серьезных морозов. Если журавлей не видно, то и до Артемьева дня (2 ноября) ни одному морозу не бывать. Погода в день Кондрата (4) продержится без изменений четыре недели.