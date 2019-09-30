Эпидемиология

Мойте дольше!

Антисептики не убивают вирусы острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета префектуры Киото (Япония), проведя эксперимент среди десятка добровольцев. Им нанесли на пальцы специальный состав с вирусами, а затем предложили обработать руки антисептическим спиртосодержащим раствором так, как они это сделали бы в обычной жизни. Вопреки стереотипам вирусы сохранили свою живучесть.

Проблема оказалась не в неэффективности этого метода профилактики гриппа и ОРВИ, а в том, что испытуемые недостаточно тщательно обрабатывали руки.

«На гигиеническую процедуру, будь то мытье рук с мылом или обработка их антисептиком, в среднем человек тратит не больше 11 секунд. Наши же расчеты показывают: чтобы уничтожить вирус, необходимо обрабатывать руки в течение четырех минут»,— резюмирует результаты исследования его соавтор Рехае Хиросе.

Неврология

Меню для памяти

Взаимосвязь между нездоровой едой и пространственной памятью обнаружили исследователи Университета Нового Южного Уэльса (Австралия). Изучая когнитивную функцию крыс, ученые кормили их по специальной схеме, чередуя здоровую пищу с фаст-фудом. А затем, изменив обстановку, проверили, распознают ли это грызуны. Исследование показало, что чем больше дней подряд грызуны питались нездоровой пищей, тем больше были проблемы с пространственной памятью. Но, как только начинала превалировать здоровая пища, их память улучшалась. «В жизни, как правило, мы чередуем "плохую" и "хорошую" еду,— говорит доктор Майкл Кендиг — В этом смысле наше исследование дает более точное представление о том, как влияет нездоровое питание и за счет чего мы можем корректировать работу памяти».

Микробиология

Антимикробный чай

Фото: Depositphotos / PhotoXPress.ru

Природный антиоксидант, который может уничтожить синегнойную палочку, обнаружили в зеленом чае исследователи из Университета Суррея. Эта бактерия связана с серьезными инфекциями дыхательных путей и кровеносной системы, которые все труднее лечить из-за устойчивости к антибиотикам. Тесты показали, что найденный антиоксидант восстанавливает активность антибиотика, который обычно применяют для лечения инфекций, вызванных синегнойной палочкой. И максимальная эффективность в лечении достигалась при совместном применении антиоксиданта и антибиотика. «ВОЗ включила эту бактерию в список угроз для здоровья человека. Мы показали, что можем устранить угрозу натуральными продуктами в сочетании с антимикробным препаратом»,— говорит автор исследования Роберто Ла Роджоне.

Генетика

Мутация от папы

Все дети рождаются с мутациями, но их количество зависит от возраста родителей, выяснили в Университете штата Юта (США) после генетического анализа многодетных семей (свыше 600 человек). В среднем ребенок при рождении уже имеет 70 мутаций, полученных от родителей. Но чем старше отец, тем больше мутаций он передаст. Даже в одной семье ребенок может иметь две дополнительные мутации по сравнению с родным братом, который старше его на 10 лет. При этом каждая пятая мутация наследуется из материнской яйцеклетки, но тут возраст не столь важен. А каждая десятая новая мутация оказалась случайной, возникшей без «участия» родителей. «Новые изменения — небольшая часть всей цепочки ДНК, но с каждым следующим поколением они суммируются, что может сделать людей более восприимчивыми к болезням»,— говорит генетик Томас Сасани.

Опрос

Сам себе врач

Одна из самых частых претензий россиян к лекарствам — их неэффективность. С этой проблемой сталкивались почти две трети граждан, и больше половины из них — не единожды. По мнению экспертов, возможно, дело в неправильно подобранном препарате. Вот по какому принципу россияне выбирают лекарство:

Физиология

Прививка по биочасам

Эффективность иммунного ответа зависит от наших биологических часов, сообщают ученые Университета Макгилла (Канада). По их мнению, есть время более и менее благоприятное для прививок или приема иммунопрепаратов. Известно, что циркадные ритмы влияют на работу всего организма. В опытах на грызунах ученые выяснили, что Т-лимфоциты — клетки, благодаря которым и формируется иммунный ответ,— реагируют на чужеродного агента по-разному в зависимости от времени суток. Когда грызунам вводили вакцину днем, эффект иммунного ответа усиливался. При этом когда ген, регулирующий Т-лимфоциты, у мышей отключили, реакция иммунной системы не менялась. «Изучение механизмов, связанных с реакцией Т-клеток, поможет улучшить существующие стратегии вакцинации»,— говорит автор исследования Натали Лабрек.

Диетология

Есть, чтобы похудеть

Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

Новый метод борьбы с лишним весом предложили ученые из Гарвардского университета. Они считают, что надо побольше есть орехов, заменив ими прием нездоровой пищи: жареного жирного мяса, картофеля фри, пирожных и чипсов. Одна горсть орехов в неделю почти на четверть снижает риск развития ожирения — к такому заключению ученые пришли по итогам наблюдения за сотней тысяч американцев в течение 20 лет. Орехи богаты полезными для здоровья ненасыщенными жирами, витаминами, минералами и клетчаткой, но они калорийны, поэтому их часто не считают полезными для контроля веса. Тем не менее качество съеденного может быть таким же важным, как и количество. Все дело в том, что для переваривания орехов требуется больше усилий и не остается энергии для потребления других продуктов. А высокое содержание в них клетчатки позволяет дольше чувствовать себя сытым.