Wow-эффект

В Веллингтоне (столице Новой Зеландии) на прошлой неделе начали оживать картины Босха: там стартовал самый безумный конкурс дизайнеров в мире The World of WearableArt (WOW). Участвуют несколько сотен дизайнеров из сорока стран. По замыслу организаторов шоу, участники должны представить искусство, которое «можно надеть, если оно, конечно, оригинально, инновационно и хорошо исполнено». «Носимое искусство» должно укладываться в шесть тем: «Аотеароа» ( в переводе с языка маори — Новая Зеландия), «Авангард», «Открытие», «Мифология», «Трансформация», «Белый». Критериям соответствовали далеко не все желающие, но тем, кто был допущен до показов, удивить публику и экспертов индустрии моды удалось. В хиты попали, например, «Вирусный пузырь» дизайнера Джека Ирвинга из Великобритании (на крупном фото), а также «Ловец снов» (Тайвань), «Мистические времена» (Новая Зеландия), «Паром» (Новая Зеландия), «Тотем Китай» (Китай). Пойдет ли мода на «Носимое искусство» в массы, правда, не ясно