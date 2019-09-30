Штрафные страсти

МВД в очередной раз предложило понизить «нештрафуемый порог» превышения скорости до 10 км/ч. Соответствующие изменения могут быть включены в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) уже в начале будущего года. Блогеры откликнулись.

Где порог

Ivan Ko : «В некотором роде эти действия можно считать направленным саботажем в сторону Кремля. Ведь этим простым движением вызвана волна недовольства столь широкой в социальном (и любом другом) разрезе группы населения, что это может иметь совершенно непредсказуемые последствия. Особенно если следом продвинут закон об исключении депутатов и еще каких чиновников из всех разрешений на проверку и досмотр сотрудниками ДПС. Штрафы они и так не платят, скорее всего. Спецтариф».

Надо еще жестче

Наталия Теряева : «Нештрафуемый порог превышения скорости нужно снизить не до десяти, а до одного километра в час. И ввести прогрессивный штраф за превышение скорости… ГИБДД предлагает очень мягкий вариант».

Прогрессивные штрафы

Петер Сденгами : «Неправильно штрафовать всех одинаково. Должна быть зависимость от дохода и цены авто. В Финляндии так и делают, и размеры штрафов за одно и то же нарушение меняются в сотни раз! Например, 3 тыс. руб.— для кого треть пенсии, а для кого — кофе попить разок».

Насилие со скоростью

Ellada Simonova : «Скоро избить жену или мужа и превысить скорость на 20 км/ч будут "стоить" одинаково. К слову, неправильно припарковаться в Москве уже дороже обходится, чем штраф за домашнее насилие».

Не нарушайте

Алексей Сидоров : «1. Попробуйте не нарушать, и платить штраф не придется! 2. Чем строже правила, тем безопаснее на дорогах… Естественно, при условии что знаки будут расставлены грамотно, без ограничения 40 на федеральной трассе просто так».

Блоги читала Светлана Сухова

Ваше мнение

Цифра

682,5 тысячи человек

заняты в российской науке по состоянию на 2018 год. По сравнению с 2017-м численность научных кадров сократилась в стране на 3,6 процента, а за без малого десять лет — на 7,3 процента. Из общего числа чуть более 100 тысяч человек — кандидаты и доктора наук. Выше всего их доля в гуманитарных науках (65,1 процента) и медицине (65 процентов), в технических науках их меньше всего: ученую степень имеют только 11,2 процента сотрудников.

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

1/3 россиян

делает на зиму заготовки из овощей и фруктов. Эта доля в последние годы заметно сократилась. Так, согласно опросу 2011 года, зимними заготовками занималась половина населения страны. Следующее исследование (в 2015 году) показало снижение до 47 процентов. Теперь этот показатель упал до 33 процентов. Из них у 15 процентов заготовки на зиму составляют половину и более от семейной продуктовой корзины, у пятой части — 30–49 процентов.

Источник: «Ромир»

13,5 тонны золота

в ходе обыска обнаружила полиция в доме бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ли. На видео, опубликованном в интернете, можно увидеть комнату со стеллажами, на которых плотными стопками лежат золотые слитки. В потайном подвале дома экс-чиновника также найдена крупная сумма наличных. По китайскому законодательству, бывшему мэру грозит смертная казнь.

Источник: «Газета.ру»

Настроение

Тревоги в ассортименте

Больше всего россиян тревожит рост цен — этот ответ выбрали 59%. В топ-5 проблем, вызывающих беспокойство, вошли также обнищание населения (42%), коррупция (41%), рост безработицы (36%) и трудности в получении медицинской помощи (30%). Эти показатели несколько уменьшились по сравнению с данными прошлого года, за исключением проблемы взяток (плюс 8% в нынешнем опросе). Меньше беспокоит россиян теперь спад в экономике, промышленности, сельском хозяйстве (24% против 30% в 2018-м). Зато выросла доля тех, кого волнует слабость госвласти (15% против 9%), невозможность добиться правды в суде (13% против 9%) и жестокость полицейских (11% против 7%). И по-прежнему каждый третий россиянин обеспокоен резким расслоением на богатых и бедных в стране.

Источник: «Левада-центр»