Врио губернатора Севастополя Развожаев планирует участвовать в выборах мэра города в 2020 году

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Instagram, что планирует бороться за пост главы города на выборах в 2020 году. Он отметил, что ему «важно довести начатые дела до конкретного результата».

«Я приехал в Севастополь не как “временщик”. Я буду работать этот год. Своей работой постараюсь завоевывать доверие севастопольцев. И, конечно же, по итогам года работы логично будет выставить свою кандидатуру на пост губернатора Севастополя»,— написал господин Развожаев.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. В 85 субъектах страны состоялись 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.