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Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии после обработки 10% бюллетеней

Врио главы Башкирии Радий Хабиров («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона, набрав 81,54% голосов после обработки 10,01% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК). За ним следуют кандидаты:

  • Юнир Кутлугужин (КПРФ) — 7,34%;
  • Иван Сухарев (ЛДПР) — 4,28%;
  • Зульфия Гайсина («Яблоко») — 1,56%;
  • Юрий Игнатьев («Справедливая Россия») — 1,28%;
  • Рафис Кадыров («Патриоты России») — 1,18%;
  • Владимир Барабаш («Гражданская сила») — 0,91%;
  • Владимир Кобзев («Партия Пенсионеров») — 0,85%.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателя.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. В 85 субъектах страны состоялись 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как проходят выборы, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

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