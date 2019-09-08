Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии после обработки 10% бюллетеней

Врио главы Башкирии Радий Хабиров («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона, набрав 81,54% голосов после обработки 10,01% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК). За ним следуют кандидаты:

Юнир Кутлугужин (КПРФ) — 7,34%;

Иван Сухарев (ЛДПР) — 4,28%;

Зульфия Гайсина («Яблоко») — 1,56%;

Юрий Игнатьев («Справедливая Россия») — 1,28%;

Рафис Кадыров («Патриоты России») — 1,18%;

Владимир Барабаш («Гражданская сила») — 0,91%;

Владимир Кобзев («Партия Пенсионеров») — 0,85%.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателя.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. В 85 субъектах страны состоялись 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как проходят выборы, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.