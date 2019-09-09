Альфастрахование (новые горизонты) Внедрение IT-продуктов от SAP помогло компании увеличить производительность труда и улучшить показатели эффективности сотрудников при работе со страховыми случаями по ОСАГО, а также повысить качество обслуживания клиентов

Компания «АльфаСтрахование» была основана в 1992 году и в настоящий момент является крупнейшей частной страховой компанией в России. Компания предлагает частным лицам и бизнесу более 100 страховых продуктов. На территории страны ее деятельность осуществляют более 270 региональных представительств, а число клиентов превышает 29 млн человек.

Название – АО «АльфаСтрахование»

Количество сотрудников – более 5 тыс. чел.

Отрасль – страхование

Чистая прибыль (2018 год) – 11 млрд руб.

Головной офис – Москва, Россия

Адрес сайта – www.alfastrah.ru

Начало

«Альфастрахование» является одним из лидеров на рынке страховых услуг в России, а число клиентов компании с каждым годом только увеличивается. С ростом клиентской базы и расширением бизнеса, который охватывает все большее количество предоставляемых страховых услуг, компания стала ощущать острую необходимость в совершенствовании операционной деятельности. В частности, во внедрении новой системы электронного документооборота, так как применяемая до этого ECM-платформа LanDocs перестала отвечать требованиям компании.

Взамен бумаги должна была прийти единая цифровая система, в которой могли бы обрабатываться договоры страхования и иная страховая документация, бланки строгой отчетности, входящая корреспонденция и вестись учет архивного хранения. В результате руководство «Альфастрахования» сделало выбор в пользу решения SAP.

Цель

Внедрить масштабируемую СЭД, которая позволит не увеличивать показатель эквивалента полной занятости сотрудников на обработку документов при росте бизнеса.

Реализация

Реализация перехода от бумажного документооборота и множества сторонних сервисов к единой системе началась по инициативе департамента информационных технологий и операционного блока компании. Ими же был обозначен ряд показателей, которые должны быть достигнуты после внедрения новой СЭД. Так, например, доставка входящей корреспонденции должна занимать менее 8 часов, учет договоров страхования и расторжения должны производиться в течение 18 часов, а бланки строгой отчетности быть на руках у продавца не более 90 дней.

Решения SAP

SAP Extended ECM by OpenText

Как стало

До внедрения решения SAP документооборот «Альфастрахования» осуществлялся при помощи многочисленных электронных сервисов, никак не интегрированных между собой, и с большим вовлечением бумажных документов. Так, доставка получателю внешней корреспонденции осуществлялась на бумаге, журнал велся децентрализованно в Excel.

Сейчас более половины сотрудников компании работают в OpenText от SAP. Новая система электронного документооборота позволила почти полностью отказаться от бумаги в процессах, в том числе проводить проверку документов (техандеррайтинг) при помощи сканов документов. На смену ручному созданию регистрационных карточек в LanDocs пришла их автоматическая генерация системой сканирования. А использование Excel, Outlook и сетевых папок в операционной деятельности компании осталось в прошлом.

Результаты

Внедрение системы SAP позволило сделать все операционные процессы более прозрачными, а значит, более контролируемыми, управляемыми и эффективными. Доля документов, обработанных без ошибок, возвратов и в срок, теперь стремится к 100%. Компания перешла на безбумажный документооборот: 100% страховых документов обрабатывается в электронном виде, типовые внутренние документы (служебные записки и пр.) теперь тоже оформляются без использования бумаги.

Кроме того, благодаря внедрению OpenText компании удалось стать лидером на рынке ОСАГО без увеличения операционных расходов. Страховая компания также планирует внедрить решение от SAP для интеграции с информационной системой «Почты России» (заполнение информации по входящей корреспонденции, отслеживание статусов исходящей корреспонденции), с регуляторами по запросам (ЦБ, финансовый омбудсмен и т.п.), а также с Российским союзом автостраховщиков.

Ключевые цифры