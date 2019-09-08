Медведев о выборах: «Единая Россия» сохраняет лидирующие позиции

Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев положительно оценил позиции своей партии на прошедших выборах во время брифинга с региональными отделениями в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) «Единой России». По его словам, подводить итоги еще рано, но «по предварительным данным, партия сохраняет лидирующие позиции в стране».

Господин Медведев также сказал, что по итогам праймериз общий состав партии стал существенно моложе, и «это залог того, что партия будет обновляться». «Омоложение партии необходимо, без этого у нас нет будущего»,— заявил глава правительства.

По итогам единого дня голосования «Единая Россия» получила большинство и даже улучшила свои позиции по сравнению с прошлом годом, заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. В том числе, на выборах в Иркутске партия получила более 2/3 голосов. В 11 из 12 заксобраний партия получила большинство голосов. Окончательные результаты будут объявлены 9 сентября.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. В 85 субъектах страны состоялись выборы различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов). Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области, где проходили выборы депутатов окружных советов.

О том, как проходит подсчет голосов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.