Imzo — высокотехнологичный производитель оконных и дверных конструкций из республики Узбекистан. Компания основана в 2016 году. За последние два года Imzo существенно расширила производство и территорию присутствия.

Название – Imzo

Количество сотрудников – 1,5 тыс. чел.

Отрасль – производство и торговля

Головной офис – Ташкент, Узбекистан

Адрес сайта – www.new-imzo.uz

Начало

Компания несла убытки из-за разрозненной производственной и финансовой отчетности, плохо контролируемого расхода сырья и различных ошибок при обработке заказов. У Imzo уже был опыт успешного внедрения решений SAP на других предприятиях AKFA Family Group, поэтому предложение внедрить SAP ERP как наиболее подходящее для имеющихся задач решение было принято руководством.

Цель

Сокращение издержек за счет автоматизации производственных процессов и снижения влияния человеческого фактора.

Реализация

До внедрения SAP ERP в компании использовались разрозненные системы. Отчетность была ограничена использованием «1С» в сфере финансов и базы данных Excel в логистике и производстве. Из-за того, что Imzo имеет дело с персонализированными заказами, максимально кастомизированными под потребности клиентов, учет всех процессов в ручном режиме был сложным и неудобным. В случае изменения стоимости сырья или курса валюты сотрудникам приходилось вносить корректировки в бесчисленное количество таблиц. При ошибке материалы проходили по старой цене, и компания продавала продукцию себе в убыток. Особенно сильное влияние человеческий фактор имел летом, в период пика заказов. Только за один день компания формировала отчеты по 16,5 тыс. позиций. Контролировать все процессы в таком режиме оказалось невозможно. При помощи решения SAP было решено автоматизировать процессы, оптимизировать работу складов и производства. Нужно было сократить издержки за счет понимания реальной себестоимости товаров, минимизировать остатки сырья на складах, сократить временные затраты сотрудников, обеспечить своевременное выполнение заказов и рост количества обрабатываемых заказов. Также стояла задача повысить производительность фабрики в целом.

Решения SAP

SAP ERP

Как стало

В результате проекта в компании появилась централизованная, своевременная и достоверная отчетность. Менеджмент своевременно узнает о процессах на складе и на производстве, что обеспечивает принятие оперативных стратегических решений и способствует совершенствованию процессов. Сотрудники больше времени посвящают выполнению своих функциональных обязанностей, что напрямую повлияло на их производительность.

Результат

Автоматизация производственных процессов, учета и оптимизации расходов сырья решила проблему ошибок, возникавших при ручном вводе данных. Как следствие, сократились финансовые потери организации. Это позволило компании масштабировать бизнес: Imzo расширила территорию присутствия на четыре новых рынка. Повысилось количество обрабатываемых за день заказов. Издержки и материальные затраты теперь удается отслеживать как в разрезе одного заказа, так и с возможностью группировки по типам продукции для прогнозов. Налажен контроль производства — понятная индикация предупреждает о приближающихся сроках выполнения заказа. Руководство контролирует количество заказов, ушедших в зону риска, отслеживает причины — например, задержка материала, поломка на линии — и принимает своевременные решения по оптимизации производства, закупке сырья, выделению дополнительного персонала или ресурсов. Кроме того, результатом внедрения SAP ERP стало понимание, какие процессы в компании требуют изменений.

Значимые цифры

Увеличение количества обрабатываемых заказов на 40%

Оптимизация трудозатрат: работу, которую раньше выполняли 10 человек, теперь делают пятеро

Открыто 10 региональных представительств в Узбекистане

Автоматизация производственных процессов позволила за 2 года увеличить оборот на 50%