SIKA Концерну удалось привести российский бизнес к международным стандартам группы в сфере финансового учета и планирования

Sika – швейцарский концерн по производству материалов и технологий строительной химии и материалов для промышленности, основанный в 1910 году. Продукция концерна Sika производится более чем в 80 странах мира. ООО «Зика» – дочернее предприятие швейцарского концерна на территории Российской Федерации, которое производит и реализует продукцию торговой марки Sika в России. На территории России у концерна шесть заводов, производящих строительную химию и промышленные материалы, девять обособленных подразделений. Основные каналы сбыта – прямые продажи под определенные проекты, в т.ч. государственные и на заводы, а также дилерско-агентская сеть.



Название – AG Sika

Количество сотрудников – более 19 тыс. чел.

Отрасль – химическая промышленность, строительство

Оборот (2018 год) – 7,1 млрд швейцарских франков

Головной офис – Цуг, Швейцария

Адрес сайта – www.sika.com

Начало

Все бизнес-процессы компании, в том числе финансовая отчетность, поддерживались локальными системами, и в большинстве случаев системы были установлены на локальных серверах. Вся управленческая отчетность велась в Excel, а планирование потребности в материалах полноценно работало только на одном заводе – в г. Лобне. Остальные требовали дополнительного контроля с помощью средств, созданных в оболочке Access.

Кроме того, локальные системы фокусировались на поддержке местных законодательных требований, что приводило к:

отсутствию стандартизованных или общих методов работы бухгалтерского учета;

слишком большим временным затратам на объединение данных на уровне группы Sika;

системной фрагментации: огромное количество интерфейсов к другим локальным системам.

Компании было необходимо привести работу российских подразделений к глобальному стандарту группы Sika. Это предполагало приведение в соответствие высоким корпоративным стандартам деятельность в сфере финансов, производства, продаж, закупок, логистики, планирования.

Руководство компании приняло решение о внедрении SAP. Для этого использовался корпоративный шаблон, который был доработан с учетом реалий российского законодательства и специфики работы компании в России.

Цель

Организация эффективного управления компанией в рамках единой корпоративной информационной системы корпорации Sika. Оптимизация затрат, обеспечение прозрачности процессов производства, планирования, повышение эффективности выполнения бизнес-процессов за счет оперативного предоставления достоверной информации для своевременного принятия управленческих решений.

Реализация

Компания наметила себе ряд задач, которые должны быть выполнены благодаря внедрению решения SAP. К ним относилось упорядочивание бизнес-процессов, интеграция российского бизнеса в корпоративную учетную систему и внедрение четких, максимально защищенных от ошибок алгоритмов учета. Эффективность внедрения SAP зависела от отношений, выстроенных между процессами, системами и сотрудниками.

На начальном этапе проекта реализацию усложняло то, что компании-подрядчику приходилось параллельно изучать корпоративный шаблон. Однако по мере изучения продукта и понимания специфики бизнеса этот процесс становился все более гладким.

Решения SAP

SAP EDI (Electronic Data Interchange)

Как стало

Внедрение SAP помогло привести работу российского подразделения к стандартам всей корпорации. Достигнутые результаты – стандартизованные методы работы, преимущественно использующие системы бухгалтерского учета в группах Sika: один глобальный план счетов, автоматизирован и оптимизирован процесс управленческого учета. Оптимизировано прохождение информации в компании, упростившая процесс их объединения.

Что касается планирования производства, то сейчас процесс полностью поддерживает своевременное пополнение запасов сырья и расходных материалов на всех заводах. Учет потраченного времени ведется в человеко-часах и машино-часах, наличие сырья для производственных заказов на дату производства проверяется автоматически.

Централизованы бизнес-функции с учетом обособленных подразделений.

Результат

В результате применения системы SAP EDI было оптимизировано время закрытия периода (4 рабочих дня), сокращено количество отчетов, формируемых для корпорации, которая самостоятельно выгружает данные из решения SAP, появились новые возможности для анализа складских запасов, дебиторской задолженности и прочего.

В сфере планирования существенно снизилась потребность в ресурсах планировщиков. Большее количество задач планирования стало решаться меньшим числом сотрудников за счет автоматизации процесса. Без особых проблем поддержано стремительное увеличение количества производственных площадок в компании. Кроме того, этот процесс теперь легко масштабируется.

Так же к числу преимуществ, достигнутых с помощью внедрения SAP, можно отнести:

повышение производительности труда за счет качественного изменения существующих подходов, методов управления и бизнес-процессов;

получение доступа к качественной аналитике;

улучшение управляемости бизнес-процессами;

повышение качества и скорости принимаемых управленческих решений;

и как вследствие всех этих преобразований – повышение конкурентоспособности компании на рынке, увеличение капитализации и размера получаемой прибыли.

Ключевые цифры

Счета-фактуры от поставщиков не оплачиваются без соответствующих заказов на поставку

Запасов не обновляются без надлежащего подтверждения, в т.ч. производственного заказа

SAP не позволяет «несистемных» вмешательств

Рост количества выставленных счетов на 1 работника службы поддержки клиентов в 1,5 раза

Закрытие отчетностей происходит с нулевой задержкой