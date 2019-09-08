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Бывший совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев

Фото: Сергей Бобылев / Коммерсантъ

РБК: СКР возбудил дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, сообщает РБК со ссылкой на два источника. По словам одного из собеседников издания, его объявили в международный розыск по обвинению в присвоении средств или растрате в особо крупном размере. 9 сентября следствие намерено просить Басманный суд о заочном аресте господина Ананьева.

В Промсвязьбанке уточнили, что заявление в правоохранительные органы организация подала в 2018 году. Следствие проверяет несколько эпизодов возможной противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых. В частности, речь идет о хищении кредитных досье, а также о незаконности 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации. Арбитражный суд Москвы уже признал эти сделки недействительными, добавили в пресс-службе.

«Банк признан в уголовном деле потерпевшим и работает в конструктивном взаимодействии с правоохранительными органами»,— заявили в Промсвязьбанке.

Издание направило запрос в СКР. С бывшими владельцами Промсвязьбанка ему связать не удалось. Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева сообщила, что по состоянию на 6 сентября в суду ничего не было известно о деле против Алексея Ананьева.

Напомним, в мае имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, было арестовано по иску кредитной организации. Под арестом оказались активы стоимостью более 282,2 млрд руб., в том числе здание и коллекция Института русского реалистического искусства. Банк также потребовал расторгнуть брачный договор Алексея Ананьева, поскольку тогда у него появятся средства на выплату компенсации, считают в организации.

О ситуации с иском читайте в публикации “Ъ FM”«Промсвязьбанк заглянул в брачный договор Алексея Ананьева».

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