Промсвязьбанк потребовал расторгнуть брачный договор Ананьева

Промсвязьбанк подал иск в Мещанский суд Москвы с требованием расторгнуть брачный договор одного из его бывших владельцев Алексея Ананьева. После расторжения брачного договора, как считают в банке, у бывшего бенефициара появилась бы возможность выплатить 282 млрд руб. компенсации.

Как следует из карточки дела, размещенной на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, иск принят к производству 17 июня.

В ходе первого заседания суда юристы банка поитребовали предоставить им актуальный брачный договор, на что защита Алексея Ананьева ответила отказом, мотивиров это тем, что банк в этом соглашении не упоминается, передает «РИА Новости». Следующее заседание суда состоится 12 сентября.

Брачный договор был заключен за два месяца до начала санации Промсвязьбанка. Господин Ананьев передал супруге все свое недвижимое имущество и около 5 тыс. произведений искусства.

Как братья Ананьевы лишились своих активов Читать далее

В мае имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, владевших 50,03% акций ПСБ, было арестовано по иску кредитной организации. Под арестом оказались активы стоимостью более 282,2 млрд руб., в том числе здание и коллекция Института русского реалистического искусства.

О претензиях ПСБ к бывшим владельцам — в публикации “Ъ”«Братьев Ананьевых оставили без самолетов».