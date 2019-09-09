Российские менеджеры не хотят учиться управлять

Российские производственные компании в среднем используют только 43% структурированных управленческих практик — по сравнению с 62% в США, говорится в исследовании Всемирного банка (ВБ) «Управленческий потенциал и эффективность работы предприятий в РФ». Одной из наиболее значимых практик, с которой хуже всего обстоят дела в РФ, в ВБ назвали мониторинг деловой активности на основе данных.

Участниками соответствующего опроса стали менеджеры 947 малых и средних компаний (с численностью 50–250 работников) в пяти федеральных округах РФ (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области в выборку не попали). Организаторы использовали модифицированную версию бизнес-опросника Бюро переписи населения США, сравнивая полученные результаты с финансовыми показателями компаний в базе данных Ruslana, составляемой Bureau van Dijk (входит в Moody`s). Уровень внедрения управленческих практик оценивался в баллах от 0 до 1, средняя оценка для РФ составила 0,43 (то есть 43% практик), что сравнимо с показателями Мексики и Пакистана, но уступает Хорватии (0,54) и США (0,62).

Разброс результатов оказался достаточно велик, но отчетливо смещен в меньшую сторону, то есть значительная часть компаний управляется плохо. Почти 60% внедрили менее 50% практик, лишь 3,5% применяют более 75% решений, столько же — ни одного. Как и в других странах, компании, которые лучше управлялись, демонстрировали лучшие показатели. Повышение баллов с 10-го до 90-го процентиля (градации в выборке) сопровождалось увеличением объема продаж на одного работника на 87%, добавленной стоимости на работника на 30% и общей производительности на 13,5%. Кроме того, лучшее качество управления демонстрировали компании-экспортеры и фирмы, имеющие зарубежные связи.

В отличие от других стран, управленческий потенциал российского бизнеса оказался не связан с возрастом компании, то есть руководство компаний малоспособно к учебе. На макроуровне прогресс также оказался незначительным: с 2012 года средний балл вырос менее чем на 0,02. Такие результаты могут свидетельствовать о неэффективном распределении ресурсов и недостаточно конкурентной среде, позволяющей оставаться на плаву плохо управляемым компаниям, отмечают во Всемирном банке.

Надежда Краснушкина