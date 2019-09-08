«Единая Россия» по экзит-полу набирает 69,9% голосов в Татарстане

«Единая Россия» по данным экзит-пола фонда «Общественное мнение — Татарстан» побеждает на выборах в Госсовет республики с результатом 69,9%. Об этом сообщил социолог Андрей Тузиков на брифинге в пресс-центре регионального ЦИКа.

КПРФ, по данным опросов, получает 12,7%.

Остальные партии могут не преодолеть проходной барьер. У ЛДПР, согласно экзит-полу, лишь 4,7%, у «Справедливой России» — 4,3%. «Коммунисты России» набирают 3,8%, Российская партия пенсионеров за справедливость — 2,5%, Партия роста — 2,7%.

Напомним, экзит-пол проводится на выходе из участков. По данным господина Тузикова, в республике были опрошены 9 тыс. человек.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"