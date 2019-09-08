Дроны полетят под номерами

Купил ребенку дрон — ставь на учет: с 27 сентября россиянам придется регистрировать небольшие беспилотные аппараты весом от 250 гр. Речь идет, в том числе о квадракоптерах, которые покупают для видеосъемок и детям для развлечения. Насколько сложной будет регистрация дронов? И готов ли к нововведению бизнес? Об этом — Андрей Загорский.



Еще три-четыре года назад беспилотники вызывали восхищенный интерес и были скорее экзотикой. Сегодня они используются повсюду: для поиска пропавших людей, контроля за состоянием дорог, уточнения границ дачных участков и даже в боевых действиях. Приобретают их и частные лица, в основном для развлечения. Именно владельцев частных квадрокоптеров, в первую очередь, и коснутся новые правила регистрации дронов. Заявку можно будет отправить в Росавиацию по почте или через портал госуслуг. Владелец устройства должен указать свои личные данные, информацию о производителе и основные технические характеристики аппарата.

Впрочем, процедура будет несложной, отмечает руководитель компании «Аэрокон» Эдуард Багдасарян: «Это как с регистрацией автомобилей и катеров: владельцы должны поставить их на учет, указав свои данные. В случае беспилотников через десять дней после заявки должно прийти уведомление о том, что регистрация подтверждена, с указанием номера, который присвоен дрону. Этот номер должен быть нанесен на летательный аппарат, чтобы в случае если он совершит несанкционированные действия, нанесет кому-то ущерб, то его владельца могли привлечь к ответственности».

В том, что инциденты возможны, сомневаться не приходится. Полеты дронов сегодня запрещены над населенными пунктами, а также вблизи аэропортов. С 2015-го по 2017 годы, согласно данным статистики, россияне запускали беспилотники в потенциально опасных зонах более 1,3 тыс. раз. С тех пор количество нарушений только растет: иногда дроны оказываются совсем рядом с взлетающими самолетами. К счастью, серьезных ЧП пока не было. Но риски есть, и ограничения, сводящие их к минимуму, необходимы, считает авиаэксперт Роман Гусаров: «Проблема с дронами заключается в том, что они становятся все крупнее, мощнее, летают быстрее и выше.

И, забираясь на определенные высоты, они могут создавать угрозу для гражданской авиации.

Кроме того, бывали случаи, когда такие устройства повреждали автомобили. Нельзя исключать их падения на людей, на пешеходов, например. Все это требует серьезного осмысления».

Рынок дронов в России оценивается в 1 млрд руб. И компании, которые продают беспилотники, свои бизнес-стратегии корректировать не торопятся. Пока неясно, упадет спрос на дроны из-за обязательной регистрации или нет, пояснил менеджер по продажам магазина CopterShop Роман Шалыгин. Он также добавил, что на учет придется ставить многие популярные у покупателей устройства: «Самые популярные устройства — это DJI Mavic 2, Mavic 2 Pro и Zoom. Вот их вес начинается от 400 гр. По поводу регистрации пока еще неизвестно, повлияет ли она на нас или нет».

Штраф за нарушение зависит от места, где незарегистрированный дрон запустят в небо. Если устройство засекут в безлюдном поле, вдали от населенных пунктов, то его владелец лишится 2 тыс. руб. А нелегальный полет квадракоптера в пределах МКАД обойдется уже в сумму от 20 тыс. до 50 тыс. руб. Ведь воздушное пространство над Москвой — запретная зона для любых летательных аппаратов. Компаниям в таком случае придется заплатить как минимум 250 тыс. руб.

По данным ассоциации «Аэронет», сейчас в России более 5 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Стоимость наиболее популярных дронов начинается примерно от 100 тыс. руб.