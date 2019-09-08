Дроны полетят под номерами

Купил ребенку дрон — ставь на учет: с 27 сентября россиянам придется регистрировать небольшие беспилотные аппараты весом от 250 гр. Речь идет, в том числе о квадракоптерах, которые покупают для видеосъемок и детям для развлечения. Насколько сложной будет регистрация дронов? И готов ли к нововведению бизнес? Об этом — Андрей Загорский.
Еще три-четыре года назад беспилотники вызывали восхищенный интерес и были скорее экзотикой. Сегодня они используются повсюду: для поиска пропавших людей, контроля за состоянием дорог, уточнения границ дачных участков и даже в боевых действиях. Приобретают их и частные лица, в основном для развлечения. Именно владельцев частных квадрокоптеров, в первую очередь, и коснутся новые правила регистрации дронов. Заявку можно будет отправить в Росавиацию по почте или через портал госуслуг. Владелец устройства должен указать свои личные данные, информацию о производителе и основные технические характеристики аппарата.
Впрочем, процедура будет несложной, отмечает руководитель компании «Аэрокон» Эдуард Багдасарян: «Это как с регистрацией автомобилей и катеров: владельцы должны поставить их на учет, указав свои данные. В случае беспилотников через десять дней после заявки должно прийти уведомление о том, что регистрация подтверждена, с указанием номера, который присвоен дрону. Этот номер должен быть нанесен на летательный аппарат, чтобы в случае если он совершит несанкционированные действия, нанесет кому-то ущерб, то его владельца могли привлечь к ответственности».
В том, что инциденты возможны, сомневаться не приходится. Полеты дронов сегодня запрещены над населенными пунктами, а также вблизи аэропортов. С 2015-го по 2017 годы, согласно данным статистики, россияне запускали беспилотники в потенциально опасных зонах более 1,3 тыс. раз. С тех пор количество нарушений только растет: иногда дроны оказываются совсем рядом с взлетающими самолетами. К счастью, серьезных ЧП пока не было. Но риски есть, и ограничения, сводящие их к минимуму, необходимы, считает авиаэксперт Роман Гусаров: «Проблема с дронами заключается в том, что они становятся все крупнее, мощнее, летают быстрее и выше.
Кроме того, бывали случаи, когда такие устройства повреждали автомобили. Нельзя исключать их падения на людей, на пешеходов, например. Все это требует серьезного осмысления».
Рынок дронов в России оценивается в 1 млрд руб. И компании, которые продают беспилотники, свои бизнес-стратегии корректировать не торопятся. Пока неясно, упадет спрос на дроны из-за обязательной регистрации или нет, пояснил менеджер по продажам магазина CopterShop Роман Шалыгин. Он также добавил, что на учет придется ставить многие популярные у покупателей устройства: «Самые популярные устройства — это DJI Mavic 2, Mavic 2 Pro и Zoom. Вот их вес начинается от 400 гр. По поводу регистрации пока еще неизвестно, повлияет ли она на нас или нет».
Штраф за нарушение зависит от места, где незарегистрированный дрон запустят в небо. Если устройство засекут в безлюдном поле, вдали от населенных пунктов, то его владелец лишится 2 тыс. руб. А нелегальный полет квадракоптера в пределах МКАД обойдется уже в сумму от 20 тыс. до 50 тыс. руб. Ведь воздушное пространство над Москвой — запретная зона для любых летательных аппаратов. Компаниям в таком случае придется заплатить как минимум 250 тыс. руб.
По данным ассоциации «Аэронет», сейчас в России более 5 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Стоимость наиболее популярных дронов начинается примерно от 100 тыс. руб.
просмотров: 269228
просмотров: 98772
просмотров: 61534
просмотров: 41488
просмотров: 35567