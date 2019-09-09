Сегодня день рождения у председателя правления киностудии «Союзмультфильм» Юлианы Слащёвой

Ее поздравляет министр культуры РФ Владимир Мединский:

— Уважаемая Юлиана Юрьевна! От всей души поздравляю Вас с днем рождения. Вас по праву считают одним из наиболее профессиональных и эффективных медиаменеджеров в индустрии. За последние годы под Вашим руководством легендарная киностудия «Союзмультфильм» возвращает себе лидирующие позиции на рынке анимации. Уверен, дарить детям радость своим трудом и самоотдачей способен лишь человек, искренне любящий свое дело. Желаю Вам и Вашей большой дружной семье счастья и всего самого доброго!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»