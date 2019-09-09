Военную аппаратуру украли по недосмотру

Как стало известно “Ъ”, заместитель командира по вооружению войсковой части 20634, входящей в 67-ю зенитную ракетную бригаду, полковник Виталий Желудков оспорил в суде наложенное на него дисциплинарное взыскание — предупреждение о неполном служебном соответствии. Командование сочло, что офицер самоустранился от поддержания боевой готовности вооружения в части, нарушив ряд положений устава внутренней службы. В результате отсутствие должного контроля за хранилищем привело, по мнению командования бригады, к краже радиотехнической аппаратуры зенитного ракетного дивизиона стоимостью 20 млн руб. Суд отклонил иск полковника, согласившись с решением его руководства.

Северо-Кавказский окружной военный суд оставил без удовлетворения жалобу полковника Виталия Желудкова на решение Владикавказского гарнизонного военного суда, отказавшего ему в иске о признании незаконными действий командира 67-й зенитной ракетной бригады полковника Александра Гончарова, который своим приказом привлек офицера к дисциплинарной ответственности. Истец просил суд отменить приказ комбрига в части, говорящей о предупреждении его о неполном служебном соответствии. Офицер считает, что необоснованно наказан за нарушения, допущенные его подчиненными, несущими ответственность за сохранность оборудования зенитного ракетного дивизиона, указов начальников противовоздушной обороны и командиров зенитных ракетных батарей.

В судебных материалах указывается, что основанием для дисциплинарного взыскания полковника стали результаты служебного разбирательства комбрига Гончарова, проведенного в войсковой части 20634 по факту хищения радиотехнической аппаратуры «Тор» и РЛС «Купол» на общую сумму более 20 млн руб. В ходе разбирательства было установлено, что за время отсутствия личного состава в расположении части с августа по декабрь 2018 года на входных воротах, за которыми расположены хранилища с техникой, были испорчены замки и вскрыты печати.

По возвращении военнослужащих в часть были обнаружены пропажи 17 блоков и 5826 плат в блоках боевых машин «Тор» и РЛС «Купол».

По материалам комбрига Гончарова, в автопарке, где расположено зенитно-ракетное хранилище, не было ночного освещения, не работала система видеонаблюдения, в книге выдачи техники отсутствовали записи за второе полугодие 2018 года, а книга дежурств хранилища не была комбригу предоставлена. Кроме того, выяснилось, что военнослужащие взвода управления и радиолокационной разведки начальника ПВО самостоятельно брали из хранилища то, что им нужно. Контроль за вскрытием боксов и хранилищ, сохранностью вооружения и военной техники зенитного ракетного дивизиона начальником ПВО подполковником Кондаковым и врио начальника ПВО капитаном Рябовым не велся.

По факту кражи радиотехнической аппаратуры с техники зенитного ракетного дивизиона войсковой части 20634 военным следственным отделом Владикавказского гарнизона было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

По мнению комбрига Гончарова, причинами случившегося в части явилось в том числе нарушение заместителем командира по вооружению полковником Виталием Желудковым требований ст. 102 и ст. 103 устава внутренней службы вооруженных сил РФ. Комбриг посчитал, что полковник самоустранился и не поддерживал в постоянной боевой готовности военную технику, не контролировал дежурства хранилищ. Суд посчитал доводы командира бригады обоснованными и отклонил жалобу полковника.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону