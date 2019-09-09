МФО взаимного кредита

Стремясь компенсировать снижение доходов после увеличения регуляторных требований, микрофинансовые организации (МФО) начали задумываться о запуске брендированных Р2Р-площадок (кредитование граждан гражданами). Так они смогут привлечь заемщиков и инвесторов и фактически уйти из-под надзора ЦБ, поскольку закон, регулирующий рынок краудфандинга, не распространяется на взаимное кредитование граждан.

О том, что ряд МФО заинтересовались запуском Р2Р-площадок, рассказали “Ъ” участники рынка. Как пояснил гендиректор сервиса Р2Р-кредитования LendInvest Александр Уваров, любая технологически продвинутая финансовая организация может создать такую площадку самостоятельно за один-два года, себестоимость будет составлять около 15–20 млн руб. Подключение к действующей площадке или покупка с минимальной кастомизацией займут около месяца и будут стоить от 300 тыс. руб. плюс от 50 тыс. руб. в месяц аренда базовой лицензии. «МФО или банк могут приобрести лицензии на использование Р2Р-площадки, брендировать и кастомизировать ее под свои нужды и самостоятельно определять продукты, ставки и доходность,— поясняет он,— либо перенаправлять на P2P-площадку заемщиков-отказников и инвесторов». При этом компании избегают кредитных рисков, поскольку будут предоставлять лишь посреднические услуги — скоринг, юридическое сопровождение и т. д.— за комиссию.

По словам председателя совета СРО МФО «МиР» Эльмана Мехтиева, рост регуляторных ограничений заставляет МФО искать новые формы деятельности. «По нашим сведениям, многие игроки анализируют возможность такого переформатирования своего бизнеса»,— отмечает он. Гендиректор Cash-U Finance (МКК «Киберлэндинг») Евгений Софронов указывает, что из-за нового регулирования МФО вынуждены отказывать большой части заемщиков с высоким уровнем риска. «На Р2Р-площадках, где инвесторы напрямую кредитуют заемщиков, у них появится шанс получить деньги, поскольку подобным площадкам не нужно создавать резервы, рассчитывать предельную долговую нагрузку, иметь определенный капитал,— поясняет он.— При этом многие инвесторы, заинтересованные в доходности выше, чем в банке, не имеют возможности вложить 1,5 млн руб. (минимальное ограничение по привлечению средств физлиц для МФО.— “Ъ”), для них доступнее и интереснее вложение небольших сумм на P2P-площадках». «Мы видим огромный потенциал развития отрасли Р2Р,— говорит учредитель МФК "Взаимно" Олег Белов.— В данный момент мы ведем переговоры о подключении к Р2Р-площадке». Еще ряд МФО в неофициальных беседах сообщили, что оценивают потенциал запуска Р2Р-площадок.

Причина интереса МФО к P2P кроется в том, что она не попала под регулирование закона о краудфандинге, принятого в августе 2019 года.

В ЦБ пояснили, что в качестве лиц, привлекающих инвестиции, закон определяет юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по привлечению инвестиций. При этом там указали, что федеральным законодательством не предусмотрена возможность совмещения микрофинансовой деятельности с деятельностью оператора инвестиционной платформы.

Эксперты уверены, что регулятор скоро закроет данную лазейку, поскольку такая практика несет риски и для граждан. «Инвесторы могут до конца не понимать, что предоставление средств через такую платформу и традиционные займы — это не одно и то же»,— говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Для МФО Р2Р-платформа — это, по сути, возможность заниматься своим бизнесом без лицензии микрофинансовой организации и без контроля со стороны ЦБ,— отмечает замдиректора платформы Penenza.ru Иван Васильев.— Если же МФО через Р2Р предложат инвесторам ставку 40–60% годовых, это заинтересует новых менее квалифицированных инвесторов с большим риск-аппетитом». По его оценке, риск дефолта подобных инвестиций может доходить до 50%. По словам операционного директора «Города денег» Армена Минасяна, P2P-кредитование при разработке закона не учли, «потому что на тот момент ни одного крупного игрока на рынке не было». Со временем, считает он, в законе наверняка появятся поправки, регулирующие данную деятельность.

Светлана Самусева