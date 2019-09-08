Глава Nissan намерен уйти в отставку из-за того, что получал лишнюю зарплату

Генеральный директор Nissan Хирото Саикава намерен уйти в отставку, сообщает Nikkei. Причиной такого решения стало недавно завершившееся внутреннее расследование концерна, которое показало, что господин Саикава и еще ряд топ-менеджеров получали завышенные выплаты по фантомным опционам (премиальные выплаты на основе закрепленного за сотрудником условного пакета акций компании или условной доли ее стоимости).

Генеральный директор ранее принес свои публичные извинения в четверг, 5 августа, и пообещал вернуть всю сумму переплаты — порядка €400 тыс. При этом господин Саикава заявил, что не имел отношения к назначению выплат и не знал, что компания выплачивала ему деньги сверх нормы.

Однако, как выяснило агентство Nikkei, господин Саикава рассказал о намерении покинуть свой пост нескольким руководителям Nissan еще в процессе расследования. Поиски преемника начались еще в середине июля. Официально господин Саикава покинет свой пост, как только компания определится с именем того, кто займет кресло генерального директора.

Кирилл Сарханянц