Генеральный директор Nissan вернет часть бонусов

Генеральный директор Nissan Хирото Саикава принес извинения «за причиненные неудобства» и признал, что компания платила ему больше, чем полагалось. Он согласился вернуть всю сумму переплаты — 47 млн (€400 тыс.), сообщает Reuters. При этом господин Саикава заявил, что не имел отношения к назначению выплат и не знал, что компания выплачивала ему деньги сверх нормы.

Господин Саикава выступил с публичным извинением после того, как в самой Nissan в среду состоялась встреча аудиторского комитета, на которой были объявлены результаты внутренней проверки. Она показала, что генеральный директор и другие высокопоставленные представители компании получали завышенные выплаты по фантомным опционам (премиальные выплаты на основе закрепленного за сотрудником условного пакета акций компании или условной доли ее стоимости). Компания намерена обсудить возможные санкции в отношении лиц, виновных в назначении завышенных выплат и в их получении, на ближайшем собрании правления, которое состоится 9 сентября.

Кирилл Сарханянц