«Благосостояние» станет НПФ.РФ

ВЭБ.РФ, управляющий пенсионными накоплениями «молчунов», выходит на рынок негосударственных пенсионных фондов. До конца года госкорпорация развития планирует приобрести блокирующую долю в НПФ «Благосостояние». Как полагают источники “Ъ”, таким образом ВЭБ хочет стать бенефициаром реформы негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), в которое привносятся элементы индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Кроме того, ВЭБ может получить компетенции «Благосостояния» для выплат пенсий, если к госкорпорации перейдут функции Пенсионного фонда России.

ВЭБ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», заявил в пятницу председатель госкорпорации Игорь Шувалов. По его словам, сделка может быть совершена в течение «одного-двух месяцев». В результате основными участниками фонда будут ОАО РЖД, группа ВЭБ.РФ и ГПБ. При этом, как отметил господин Шувалов, «предстоит проработать новые возможности» с крупнейшими корпоративными клиентами, которые могут стать потенциальными клиентами НПФ.

В прошлом году НПФ «Благосостояние» был акционирован. На первом этапе было размещено 70% акций, из которых ГПБ получил 50% минус 1 акцию, РЖД — 25% плюс 1 акцию, управляющая компания «РСХБ Управление активами» — 19,5%. Миноритариями фонда стали Российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей, Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта, Торговый дом РЖД и благотворительный фонд «Транссоюз». Их совокупная доля составит 5,5%.

Господин Шувалов пояснил, что ВЭБ с Банком России ранее «обсуждали, как в системе негосударственного пенсионного обеспечения» создать НПФ, «которому и правительство, и ЦБ, организации-работодатели и граждане смогут доверять», и подчеркнул, что госкорпорация как акционер НПФ «Благосостояние» «будет предлагать комфортные условия гражданам по формированию будущей пенсии в рамках НПО».

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что в рамках ИПК рассматривалась возможность создания «окологосударственного» НПФ при ВЭБе (см. “Ъ” от 14 июня 2018 года). Два человека, знакомые с обсуждением создания такого НПФ, утверждают, что было предложено два варианта — создание фонда «с нуля» или вхождение ВЭБа в существующий НПФ с хорошими компетенциями. «Госкорпорации рекомендовали именно второй вариант. Если они хотят развивать пенсионную составляющую, а также участвовать в системе ИПК, которая предполагалась именно в формате НПО, нужно покупать компетенцию, которой у них нет»,— говорит один из собеседников “Ъ”. По его словам, на рынке существует несколько фондов с такими компетенциями, и НПФ «Благосостояние» к ним относится, так как обладает одной из крупнейших клиентских баз (на 30 июня участниками фонда являлись 1,3 млн человек).

Однако на этой неделе господин Моисеев заявил, что о введении ИПК пока речи не идет, зато скоро будет представлена модернизация существующей системы НПО с привнесением в нее элементов этой концепции. Речь идет о частичном переносе на НПО инфраструктуры, разрабатывавшейся для ИПК, указывают два собеседника “Ъ”, знакомые с решением. Они утверждают, что будет создана стандартизированная пенсионная схема с упрощенным ежемесячным налоговым вычетом и стимулированием работодателя—плательщика взносов, а также будет использоваться центральный оператор (администрирует взносы, переводы средств, ведет реестр участников и т. п.). По словам одного из собеседников “Ъ”, по сути, ВЭБ может купить компетенцию по НПО вместе с пенсионной программой. «Дальше это можно масштабировать: привлечь под бренд госкорпорации миллионы новых клиентов»,— прогнозирует другой собеседник “Ъ”.

Два человека, знакомые с обсуждением ВЭБа его новых функций, указывают, что госкорпорация может и не ограничиться НПО.

«Именно ВЭБ рассматривается в качестве генерального агента по ОПС, который вместо ПФР должен вести счета и выплачивать пенсии»,— говорит один из них. «ВЭБ пока не обладает достаточной компетенцией в выплатах пенсий, зато с этим прекрасно справляется "Благосостояние" cо своей гигантской клиентской базой»,— говорит он. Все собеседники “Ъ” не исключают, что ВЭБ может продолжить наращивать долю в НПФ.

«Либо ВЭБ как институт развития входит в отрасль и тогда это является положительным и стабилизирующим фактором для пенсионной индустрии, либо в основе его решения лежит инсайдерская информация о планах дальнейшего развития системы НПФ»,— говорит гендиректор консалтинговой компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев. В любом случае, по его словам, это очередной раз демонстрирует, что продолжается тренд на прямую национализацию отрасли.

ЦБ, Минфин, ВЭБ, НПФ «Благосостоянии» и его акционеры не ответили на запросы “Ъ”.

Илья Усов, Евгения Крючкова