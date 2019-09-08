В Челябинской области начался единый день голосования

В Челябинской области открылись избирательные участки. В рамках единого дня голосования жители региона выбирают губернатора, также проходят муниципальные выборы в областном центре, где горожане выбирают депутатов районных советов по 170 округам, и ряде других муниципалитетов.

118 избирательных участков, в частности, в Металлургическом районе и некоторых территориях области, начали работать раньше 8 утра. В облизбиркоме ранее объясняли, что это сделано для удобства тех граждан, которые работают на режимных объектах с ранних часов.