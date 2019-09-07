Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Это'о завершил карьеру

Камерунский нападающий Самюэль Это'О объявил о завершении карьеры футболиста. «Конец. К новому вызову… Спасибо всем вам, всех люблю»,— написал 38-летний Это'О в Instagram.

Это'О — воспитанник мадридского «Реала». Выступал за «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси» и другие клубы. Последняя его команда — «Катар СК». Дважды выиграл Лигу чемпионов с «Барселоной» (2006 и 2009 года), еще раз — с «Интером» (2010). Чемпион Олимпийских игр 2000 года в составе сборной Камеруна.